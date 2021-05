Sapere usare i latticini nelle proprie preparazioni dolciarie è una mossa davvero furba. La ricotta in particolare è un ingrediente sempre molto versatile con cui realizzare una miriade di preparazioni zuccherate. Da base per il ripieno di una crostata a cheesecake o torta morbida, la ricotta è una materia prima da non sottovalutare. Tutti questi irresistibili modi di usare la ricotta nei dolci la rendono l’alleata perfetta per un fine pasto indimenticabile. Ecco quali sono i migliori modi di utilizzarla correttamente.

La semplicità è sempre vincente

Il primo modo furbo di usare la ricotta è anche il più semplice. Si tratta di un dolce al cucchiaio in cui la protagonista è proprio la ricotta. Basterà aromatizzarla con pistacchio, cioccolato a gocce, frutta fresca o caffè per avere un dolce veloce ed estremamente gustoso. In questo caso consigliamo lasciar scolare la ricotta per eliminare tutta l’acqua in eccesso. Panna e latte renderanno il dolce al cucchiaio estremamente cremoso.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Nelle crostate

Poiché questi irresistibili modi di usare la ricotta nei dolci la rendono l’alleata perfetta per un fine pasto indimenticabile eccone subito un secondo. Incorporare la ricotta nel ripieno di una crostata è una mossa furba per mantenere l’interno sufficientemente umido e morbido. L’abbinamento con la pasta frolla è sempre impeccabile e gustoso. La ricotta sposa benissimo il sapore delle amarene sciroppate o l’aroma di fiori d’arancio come accade nella pastiera napoletana.

Quando la ricotta c’è ma non si vede

Un altro interessante modo di usare la ricotta è quello d’incorporarla all’interno degli impasti. Essa renderà più soffici e gonfi i muffin o torte come le ciambelle. Consigliamo di aggiungerne un po’ all’impasto mescolando dal basso verso l’alto per inglobare quanta più aria possibile.

Cheesecake

E che dire della ricotta come base di uno dei dolci più famosi di sempre? La cheesecake presenta sempre una parte cremosa a base di latticini con cui contrastare la croccantezza di una base biscottata. La Redazione spiega come realizzare una gustosa cheesecake al cannolo siciliano in quest’articolo. La base di cialda di cannolo siciliano e la parte superiore di ricotta, gocce di cioccolato e granella di pistacchio conquisterà tutti con assoluta certezza!