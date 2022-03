Il dolce è il modo più goloso di chiudere un pranzo o una cena e lasciare ospiti e familiari con un piacevole gusto in bocca. Da sempre, infatti, il dessert è il fine pasto per eccellenza, da preparare in comode monoporzioni o servire a fette.

Uno dei dolci al cucchiaio più buono di sempre è il tiramisù, una ricetta della tradizione dalle origini ancora discusse. Il tiramisù è una perfetta stratificazione di biscotti inzuppati nel caffè, soffice crema alle uova e mascarpone e una bella spolverata di cacao.

Le rivisitazioni oggi esistenti sono, però, davvero tantissime. Troviamo il tiramisù alle fragole, quello ai pistacchi e, persino, quello alla crema di nocciole o alle banane.

Un’aggiunta fresca e fruttata

La ricetta che segue è un’altra interessante alternativa al classico tiramisù, ma nasconde un ingrediente del periodo, veramente molto apprezzato. Il segreto per uno strabiliante tiramisù senza uova sono le arance, un frutto dalle potenzialità veramente infinite in cucina.

Quali ingredienti occorrono per questo dolce

Per la crema al mascarpone:

250 grammi di mascarpone fresco;

250 millilitri di panna fresca da montare.

Per le stratificazioni:

un’arancia possibilmente biologica;

60 grammi di zucchero semolato;

2 cucchiai di crema di limoncello;

300 grammi di savoiardi;

gocce di cioccolato a piacere.

Per la salsa alle arance:

un’arancia biologica;

2 cucchiai di zucchero semolato.

Per uno strabiliante tiramisù senza uova ecco quale frutto di stagione abbinare al cioccolato, alla panna o al mascarpone

Per preparare lo zucchero aromatizzato all’arancia, lavare e asciugare bene il frutto per grattugiarne la scorza. Trasferire buccia grattugiata e zucchero in una ciotola e mescolare bene, coprendo il tutto per lasciar aromatizzare lo zucchero.

Per la salsa all’arancia, tagliarne la polpa e collocarla in un pentolino con lo zucchero. Cuocere a fiamma bassa per circa 20 minuti. Poi, frullare con un mixer da cucina e filtrare con un colino il composto. Lasciare raffreddare.

La crema al mascarpone e panna non ha bisogno di uova. Basterà montare la panna ben soda e lavorare a parte mascarpone e zucchero. Unire la panna con una spatola e movimenti delicati.

Come stratificare il dolce

Spremere l’arancia da cui abbiamo prelevato la scorza e filtrarne il succo. Aggiungere il liquore e mescolare il tutto. Bagnare il savoiardo in questo succo, terminando la base del dolce.

Ricoprire i biscotti con la crema al mascarpone, le gocce di cioccolato e, poi, metà della salsa all’arancia. Ripetere i 3 strati e lasciar riposare in frigo per almeno mezz’ora prima di servire il dolce.

