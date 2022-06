C’è tempo fino a questo lunedì per approfittare della nuovissima promozione di Italo Treno. Il vantaggio principale è il risparmio, con sconti fino al 50% su tantissimi biglietti e per tutte le destinazioni. L’offerta è aperta a tutti, senza limiti di età. Tutto ciò che serve per utilizzarla è inserire il relativo codice sconto in fase di ricerca e farlo prima della data di scadenza.

Limiti e vantaggi dell’offerta

La tradizione del giovedì di offerte viene mantenuta anche per questa settimana. La promozione a tempo imperdibile di Italo Treno scade alle ore 18 di lunedì 6 giugno. Permette di acquistare biglietti per qualunque tratta con uno sconto variabile dal 30% al 50%. Pertanto, non saranno distanza e destinazione a fare la differenza nel risparmio. C’è, tuttavia, un limite massimo di posti disponibili, oltre il quale non sarà più possibile approfittare dell’iniziativa promozionale, ossia 500.000.

Per utilizzare l’offerta ci basterà selezionare la tariffa economica Low Cost. Al vantaggioso risparmio si aggiungono alcuni limiti, in particolare sulle condizioni di modifica di data e orario e di rinuncia al viaggio. Con un biglietto Low Cost è possibile anticipare o posticipare il viaggio prenotato, a patto di un’integrazione del 50% del prezzo pagato. Nel caso in cui il viaggiatore decida di annullarlo, non è previsto alcun rimborso.

Anche Trenitalia, dal canto suo, ha attive diverse promozioni, alcune di queste senza scadenza. È il caso dell’offerta Young under 30. Se si è clienti “CartaFRECCIA” con meno di 30 anni è possibile viaggiare su treni Frecce, Intercity e Intercity Notte con sconti fino al 50%. Il cambio di data e orario è permesso una sola volta e soltanto prima della partenza del treno inizialmente prenotato. Per completare l’operazione sarà necessario aggiungere l’eventuale differenza rispetto al prezzo della tariffa Base.

Promozione a tempo imperdibile per viaggiare con Italo approfittando di sconti fino al 50%

La promozione di Italo è valida solo sulle soluzioni con data di viaggio a partire dal 10 giugno. Il codice sconto da inserire in fase di ricerca nell’apposito campo è “ITALIA”. Nel caso dell’offerta di Trenitalia non è necessario inserire alcun codice. Ci basterà ricercare i biglietti e selezionare la relativa tariffa.

Per chi è alla ricerca di modi per risparmiare sul noleggio auto, alcune fra le maggiori agenzie offrono promozioni dedicate in scadenza.

