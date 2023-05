Proiezione di target ravvicinati in tempo e prezzo con 4 metodi sullo S&P 500

Dopo una fase laterale durata mesi, probabilmente l’incertezza sullo S&P 500 è destinata a terminare, con una proiezione di prezzo, sul breve termine, in area 4.260/4.270 per/entro il prossimo 2 giugno. Vediamo la proiezione di target ravvicinati in tempo e prezzo sullo S&P 500 con diversi metodi.

Magic Box e traslazione temporale degli obiettivi

Magic Box è un innovativo metodo di analisi, contemporaneamente di tipo trend following e di proiezione di target in tempo e prezzo. Talora un target di prezzo non viene raggiunto entro la tempistica prevista, caso tipico delle fasi laterali, in cui il tempo scorre più velocemente del prezzo.

In tali situazioni, il metodo consente quella che possiamo definire traslazione temporale, ossia di proiettare per quale successiva data o entro quale successiva data sarà raggiunto il previsto target di prezzo. Ovviamente possono esserci target di breve, medio e lungo termine. Nel breve termine è stato previsto un target in area 4.260/4.270. A questo punto, non essendo stato ancora raggiunto, la traslazione temporale dei target proietta il raggiungimento di tale area di prezzo per/entro il 2 giugno, o data prossima.

Quadrato temporale di Gann

Con opportune trasformazioni matematiche, possiamo applicare determinati parametri numerici a quotazioni di mercato tramite una tecnica, denominata quadrato di massimo di Gann. La abbiamo applicata al massimo del 16 agosto 2.022, estendendo il quadrato per il parametro di 270 sedute. Abbiamo quindi considerato i ritracciamenti temporali entro questo pattern, e riscontrato che prossima alla data del 2 giugno, troviamo quella del setup del 6 giugno (considerando che il 3 ed il 4 la borsa è chiusa).

Posizione astroplanetaria

In questo periodo Plutone sta transitando a 300 gradi cumulati dello zodiaco, e tale posizione corrisponde al livello di 4.260, ottenuto tramite una apposita trasformazione algoritmica dei gradi in quotazioni di mercato.

Scacchiera triangolare (Triangoli di Kos)

Tramite un apposito pattern, che possiamo denominare Scacchiera triangolare o Triangoli di Kos, si conferma una proiezione di 4.260 sullo S&P 500.

Proiezione di target ravvicinati in tempo e prezzo: conclusioni

Quando proiezioni basate su metodi e principi diversi sono convergenti verso uno stesso obiettivo in tempo o prezzo, tali proiezioni vengono rafforzate. Rientra pienamente in tale situazione la proiezione di un target di 4.260/4.270 sull’indice S&P 500 per/entro i primi giorni di giugno.

