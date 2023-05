Formula 1, il GP di Monaco è il nuovo ritrovo delle star internazionali

Dopo Cannes, la passione per l’Europa continua. Questa volta ci spostiamo a Monaco dove è andato in scena il Gran Premio di Monaco che si corre sul circuito cittadino di Monte Carlo dal 1929.

Un anno ricco di eventi che si susseguono uno dopo l’altro. E così i vip sono sempre in viaggio e si spostano da città in città, ma anche da una parte del Mondo all’altra. Di recente gli eventi più chiacchierati sono stati il Gran Premio di Miami, il Festival di Cannes e il Gran Premio di Formula 1 svoltosi a Monte Carlo nel Principato di Monaco. Un evento internazionale che ha chiamato a sé tantissimi visitatori ma anche moltissime star e ovviamente milionari da tutto il mondo. Perché come ben sappiamo, Monte Carlo è una delle mete più ambite del jet-set internazionale, un paradiso fiscale che non ha imposte dirette (tranne in alcuni casi), luogo di balneazione, hotel, ville, teatri e casinò. E qui corre la Formula 1.

Il GP di Monte Carlo

L’edizione 2023 è stata vinta da M. Verstappen, al secondo posto Alonso e al terzo Ocon. I piloti più chiacchierati degli ultimi anni, Hamilton e Leclerc, si sono aggiudicati rispettivamente il quarto e il sesto posto. Un momento ricco di piloti di Formula 1, ma non solo. Infatti, Monte Carlo durante il GP è diventata meta di star internazionali che camminavano tranquillamente nei paddock. Tanto anche l’intrattenimento, dato che al Fairmont Hotel si sono esibiti artisti come Travis Scott, Central Cee, Rick Ross e Carola + Anotr.

Tutte le star alla Formula 1, GP di Monaco

Un’edizione veramente con il botto. Una di quelle forse più cool della storia. Ormai la Formula 1 non è più solo per appassionati o piloti, ma è diventata un vero e proprio momento di entertainment e di business. Proprio come lo sono la Settimana della Moda, la Biennale Arte, il Festival di Venezia o di Cannes.

Tantissimi gli ospiti internazionali, ma anche star italiana hanno deciso di fare festa su qualche yatch parcheggiato al porto di Monte Carlo.

Tom Holland e Orlando Bloom erano lì per assistere alle corse. C’erano poi anche Charlie D’Amelio, Kylie Minogue, Teddy Riner, Squeezie, Baptiste Giabiconi, Chris Rock, Mika Hakkinen, Thibaut Courtois, Neymar Jr, Miles Chamley-Watson, Caro Daur, Marc Forne, Sara Sampaio. Presenti anche Justin Bieber e Hailey.

Tra gli italiani invece abbiamo riconosciuto Marco Verratti, Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci, Gianluigi Donnarumma, Fabio Quartaro, Fedez, Lazza e Veronica Ferraro, Berrettini e Melissa Satta. E così la Formula 1, il GP di Monaco è il nuovo momento cool della stagione.