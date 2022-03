Siamo arrivati a marzo, sebbene le temperature per questa settimana siano ancora poco clementi. Con parole poetiche potremmo dire che il gelo invernale inizia a scalfirsi anche per questi segni che hanno trascorso mesi aridi di soddisfazioni. Le belle notizie saranno soprattutto dal punto di vista professionale, lavorativo e dal lato delle finanze.

Vediamo allora quali saranno i segni che già dai primi di marzo riscuoteranno successo al botteghino dell’oroscopo.

Profumo di soldi e di successo non solo per il Leone ma blackout della fortuna per questo segno sfortunato

Oggi la Luna è favorevole e per gli Ariete si torna a ragionare. Sta per tornare primavera che è la stagione in cui i nati del segno compiono gli anni e si inizia a tornare in carreggiata. L’Ariete ritrova la propria energia in attesa del fine settimana e del 6 marzo che porterà idee nuove. Venere e Marte finalmente torneranno a offrire nuovi spunti per la propria carriera.

Il Leone torna a ruggire

I nati sotto il segno del Leone finalmente possono assaporare il profumo dei soldi e del denaro con un aspetto finanziario finalmente in ripresa. Il Leone è un segno di fuoco governato dal Sole e non può che giovarsi delle giornate più lunghe e delle ore di luce che aumentano. Attenzione oggi a non eccedere con lo stress a causa della Luna opposta.

I Gemelli

Il segno dei Gemelli in questo inizio mese avrà una situazione astrale assolutamente propizia dal punto di vista della carriera e della professione. Un segno estremamente arguto ma titubante nell’uscire dalla propria comfort zone. E se i nati di questo segno avessero quella famosa idea nel cassetto da proporre in azienda? Se, sempre nel medesimo cassetto, fosse riposto un romanzo che attende solo di esser pubblicato? O forse ci si potrebbe mettere in proprio con le proprie competenze? Ecco questo potrebbe essere il momento buono per agire.

La Vergine deve rallentare

Il segno della Vergine è un segno che ama essere perfezionista e quindi è abituato a standard molto elevati. Gli impegni però potrebbero accumularsi e non sempre le cose funzionano al primo colpo. Occorre quindi cambiare strategia e cercare comunque di “portare a casa” la giornata, senza incaponirsi sui dettagli. Solo in questo modo si potrà far girare la ruota della fortuna.

Profumo di soldi e di successo per i segni di fuoco ed i Gemelli e nel complesso marzo potrebbe riservarci una rinnovata energia.

