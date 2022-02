Gli astri possono influenzare molte cose, soprattutto la Luna come dimostrato dal fenomeno delle maree. Di sicuro l’oroscopo conta molti appassionati e curiosi. Ovviamente va sempre verificato nella realtà ciò che ci indicano le stelle, senza farci condizionare troppo dalle previsioni. Ci sono ad esempio dei casi in cui l’oroscopo ed in particolare le proiezioni sull’affinità di coppia sembrerebbero aver fallito clamorosamente. Vediamone alcuni esempi, dando una speranza a coloro che hanno riscontrato una percentuale di compatibilità decisamente bassa con il proprio partner.

Dando retta all’oroscopo e alle affinità di coppia, non avremmo scommesso un euro su questi matrimoni d’oro inossidabili come l’acciaio

La coppia George ed Amal Clooney. Questa coppia celebre forma un’unione felice con figli e ha visto lo scapolo d’oro di Hollywood capitolare all’altare. Sappiamo che Clooney è del segno del Toro mentre Amal è del segno dell’Acquario. Ebbene questa coppia secondo gli oroscopi non avrebbe potuto durare che un alito di vento. L’Acquario sognatore, creativo ed indipendente si scontra con la pragmatica mente del Toro. Quest’ultimo più tradizionalista e conservatore mal si adatterebbe ad un partner imprevedibile come l’Acquario. Invece I coniugi Clooney procedono a gonfie vele e formano un’unione matura e solida da parecchi anni.

I coniugi Beckham

Dato che nel Regno Unito ci sono già i reali, probabilmente potremmo etichettare i Beckham come i reali del calcio internazionale. Quest’anno il bel calciatore e l’ex Spice Girl festeggeranno i 23 anni di matrimonio insieme. A giudizio delle stelle però questa unione “non s’ha da fare”, come avrebbe detto un Don Abbondio di manzoniana memoria. La Porsche Spy è un Ariete mentre il bel calciatore è del segno del Toro. L’impulsività e il temperamento forte del segno di fuoco trova un limite a volte insormontabile nella razionalità dell’abitudinario Toro. In questo caso però parrebbe valere, più che l’oroscopo, il noto detto secondo cui gli opposti si attraggono.

Gli Obama

Ebbene molti di noi stanno ancora auspicando un ritorno sulla scena politica dell’indimenticata first lady Michelle Obama. Pare però che l’ex coppia presidenziale si stia godendo un po’ di tranquillità lontana dalla vita politica attiva. L’abbraccio fra i due coniugi dopo la vittoria alle presidenziali del 2012 divenne virale in pochi istanti. Ad oggi è ancora uno dei tweet più rilanciato della storia dei social. Un’unione che sicuramente avrà avuto alti e bassi ma che appare indissolubile grazie ad una complicità intellettuale invidiabile. Secondo gli Astri però una coppia zodiacale così non avrebbe avuto molte chance.

Leone lui, Capricorno lei, uniti forse solo dall’ambizione sul piano professionale, i due segni sarebbero su due lunghezze d’onda diverse. Mentre al Leone piace ricevere riconoscimenti del proprio operato, il Capricorno non è la personalità giusta per darglieli. Esuberante e protagonista il Leone mentre serioso oltremisura il Capricorno. Anche in questo caso gli Obama potrebbero costituire l’eccezione che conferma la regola.

Ecco le unioni durature che, dando retta all’oroscopo e alle affinità di coppia, non sarebbero state matrimoni ben riusciti.

