Mantenere in forma il fisico non è certo un’impresa semplice, specialmente quando il carico di impegni non ci permette di trovare il giusto tempo. Quando poi l’età avanza, la reattività del nostro corpo non è più quella di un tempo e mantenersi tonici sembra un miraggio.

Tuttavia con un po’ di impegno e costanza è possibile continuare a levigare il fisico a qualsiasi età.

Ad esempio per quanto riguarda pancia piatta, fianchi stretti e glutei sodi avevamo consigliato pochi minuti di questi esercizi.

Oggi invece ci dedicheremo agli inestetismi del tempo che arrivati alla soglia dei 50 anni non tardano, purtroppo, ad arrivare.

Questi riguardano le antiestetiche rughe d’espressione sulla fronte e sul viso e la tanto temuta pelle del collo flaccida. Tuttavia è possibile avere a 50 e 60 anni pelle del collo tonica ed elastica seguendo questi semplici passi.

Pelle del collo flaccida

Innanzitutto merita ricordare che anche la postura influisce sulla pelle cadente del collo. Una postura “ingobbita” porta in avanti la testa e il collo aumentando l’effetto pelle flaccida.

Fatta questa premessa partiamo con gli esercizi che coinvolgeranno lo sternocleidomastoideo, ossia la muscolatura esterna del collo. Mettiamoci seduti in terra con le gambe incrociate mantenendo la schiena dritta. Piegheremo lateralmente la testa prima a destra poi a sinistra aiutandoci a distendere in collo con le mani mantenendo la posizione per 30 secondi. Terminato questo esercizio, invece di piegare la testa la ruoteremo prima da una parte e poi dall’altra sempre per mantenere in tensione la pelle. Infine sempre tenendo la schiena dritta, spostiamo la testa all’indietro fin quando sentiremo tirare la pelle anteriore del collo. Ripetiamo questi esercizi per 10 volte, 30 secondi per uno.

A 50 e 60 anni pelle del collo tonica e fronte e viso senza rughe con questi rapidi esercizi

Passiamo ora alla fronte e alle rughe d’espressione. In merito a queste ultime un esercizio efficace è quello di protendere le labbra in avanti, come per dare un bacio. Manteniamo questa posizione per 15 secondi per poi tornare lentamente in posizione iniziale con le labbra. Fatto questo, apriamo la bocca come se dovessimo prima pronunciare un “O” e poi un “A”. Dunque allargheremo e stringeremo la bocca rendendo più tonica la pelle delle guance.

Infine per tonificare la zona della fronte e delle palpebre corrugheremo la fronte per 10 secondi, per poi rilassare alzando le sopracciglia lentamente. Anche in questo caso gli esercizi vanno ripetuti 10 volte per 15 secondi.

Lettura consigliata

A 50 e 60 anni pancia piatta, girovita stretto e glutei d’acciaio con pochi minuti di questi esercizi