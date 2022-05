Le temperature in rialzo della bella stagione favoriscono senza dubbio il nostro cambio di vestiti. Questi diventano più leggeri e, volendo, anche più belli e dai toni gradevoli e un po’ più accesi del solito nero invernale. Ci apprestiamo quindi a cercare il nostro bel vestito rosso nell’armadio, a cui vorremmo abbinare il trucco, per essere impeccabili. Ma lo ritroviamo a terra, stropicciato e arrotolato. Questo è un problema comune, dovuto agli abiti, alle maglie e alle giacche che scivolano dagli attaccapanni. Spesso ce ne accorgiamo quando li ritroviamo a terra nell’armadio, tutti accartocciati e da rilavare e stirare. Questa situazione ci fa molto arrabbiare e vorremmo dire basta maglie e vestiti che cadono dall’attaccapanni. Ma come fare? Ebbene, il trucco c’è. Ed è tanto geniale quanto facilissimo da mettere in pratica.

Le grucce appendiabiti

Gli attaccapanni e le grucce appendiabiti sono strumenti molto utili per tenere in ordine i vestiti nell’armadio. In genere si usano per i capi voluminosi, come giacche e giacconi, o per vestiti lunghi che non vogliamo piegare. Possiamo anche usare le grucce per appendere canottiere o maglie. A volte, però, i materiali in cui sono realizzati questi strumenti rendono l’attaccapanni scivoloso. Questa caratteristica è tipica, ad esempio, delle grucce di legno. Anche quelle di metallo però possono dare dei problemi. I nostri vestiti appesi, quindi, avranno facilità a cadere e stropicciarsi. Un trucco semplicissimo può risolvere questo increscioso inconveniente.

Basta maglie e vestiti che cadono dall’attaccapanni grazie a uno stratagemma geniale utile anche per ordinare l’armadio

Basta utilizzare un paio di elastici da cancelleria per dire addio al problema degli abiti che scivolano dall’attaccapanni. Si dovranno avvolgere due elastici, rispettivamente all’estremità destra e sinistra della gruccia. Allo scopo, possono essere ideali gli elastici dal diametro ampio, che permettono di essere arrotolati con più giri. Il posizionamento di questi elastici darà origine a un fermo con attrito, che impedirà alla stoffa di scivolare dall’attaccapanni.

Usando questo trucco, tanto semplice quanto veramente intelligente, in meno di 5 minuti verrà risolto per sempre il fastidioso problema nel nostro armadio. Qualsiasi abito non scapperà più a terra dalla sua stampella e rimarrà al suo posto, ben messo come appena stirato. E, al contempo, l’armadio non mancherà di essere impeccabilmente ordinato.

