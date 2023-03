Profuma la casa mentre usi l’aspirapolvere: ecco il trucco usato dalle governanti inglesi

Sarebbe davvero straordinario svolgere le faccende domestiche e al contempo far profumare la casa di pulito. Le governanti inglesi usano un piccolo trucco per profumare casa mentre passano l’aspirapolvere.

Chi possiede un animale domestico, gatto o cane che sia, sa bene quanto sia difficile eliminare i peli da tappeti, divani e poltrone. Però non potremmo mai fare a meno dei nostri amici a quattro zampe! Non parliamo, poi, della polvere, un vero problema soprattutto per chi abita in zone con molto smog. Spesso ci sentiamo sopraffatti nella lotta impari contro la polvere. Il rimedio è ovviamente l’aspirapolvere. Forse però stiamo sottovalutando il nostro prezioso elettrodomestico perché potrebbe fare molto di più per noi.

Profuma la casa mentre usi l’aspirapolvere: ecco cosa fare!

Le governanti inglesi sanno bene quanto sia importante avere un buon profumo nelle stanze di casa. Proprio per questo quando cambiano il sacchetto dell’aspirapolvere la prima cosa che fanno è aspirare due cucchiaini di detersivo in polvere per il bucato. Il detersivo oltre ad assorbire l’umidità del vano dell’aspirapolvere, ogni volta che verrà azionato diffonderà un piacevole profumo di pulito. Questo è un trucco che ci farà risparmiare soldi e fatica. Non avremo più bisogno di acquistare diffusori di fragranze e profuma ambienti. Questo rimedio è anche molto utile quando aspiriamo i peli dalla cuccia del nostro cane o gatto. Ma vediamo un altro metodo che ti consentirà di profumare la casa mentre aspiri.

Profumo di bucato in tutta casa con un dischetto per il trucco Se hai un olio essenziale che ti piace particolarmente puoi adottare anche questo semplice metodo. Procurati un dischetto di ovatta di cotone per il trucco. Versa tre gocce del tuo olio essenziale preferito e aspiralo con l’aspirapolvere. Anche in questo caso ogni volta che userai l’aspirapolvere, la tua fragranza preferita verrà diffusa nella stanza. In questo modo le pulizie domestiche come pulire i pavimenti o passare l’aspirapolvere ti sembreranno meno gravose.

Profuma gli armadi con il detersivo in polvere

Il detersivo in polvere può essere utilizzato anche per profumare armadi e cassetti. Prendi un fazzoletto di stoffa che non utilizzi più, aprilo e versa nel centro tre cucchiai di detersivo per il bucato. Chiudi il fazzoletto come con i quattro lembi e chiudilo con un filo di cotone. Ora mettilo in un cassetto o nel guardaroba. I tuoi capi profumeranno ancora più a lungo.

Lavaggio a secco dei tappetini dell’auto

In alcuni casi il nostro detersivo in polvere per il bucato può esserci utile anche fuori casa. Anche la nostra auto, talvolta ha bisogno di essere profumata, quando ad esempio abbiamo utilizzato a lungo il climatizzatore. Se preferisci il detersivo in polvere al posto di quello liquido, potrai spargerlo sui tappetini dell’auto. Ora con una spazzola di crine, strofinali senza esser troppo energico. Non resta che aspirare i tappetini con l’aspirapolvere. La nostra auto profumerà di pulito e quando azioneremo il riscaldamento o il climatizzatore si diffonderà nell’abitacolo una celestiale fragranza.

Profuma la casa mentre usi l’aspirapolvere, risparmi tempo, soldi e fatica!