Quale detersivo usare per la lavatrice? È meglio liquido o in polvere? La risposta ti aiuterà a farla durare di più

La lavatrice è uno tra gli elettrodomestici più utilizzati dalle famiglie italiane. Usarla ci permette di risparmiare tempo e fatica ed ottenere un bucato davvero pulito e igienizzato. Quando ci rechiamo al supermercato abbiamo a disposizione una vasta scelta di detersivi tra i quali scegliere. Detersivi in polvere o liquidi, per capi bianchi, colorati, lana, delicati e molti altri ancora. Ma qual è meglio scegliere tra il detersivo in polvere e quello liquido?

Fare il bucato è un’attività quotidiana. La scelta del prodotto è molto importante perché determina la buona riuscita del lavaggio. Infatti, quando scegliamo un prodotto piuttosto che un altro vogliamo ottenere capi puliti senza rovinarli.

Tuttavia, ci sono aspetti che spesso non teniamo in considerazione. Ti sei mai chiesto se sia meglio usare il detersivo in polvere o quello liquido in lavatrice? Questi prodotti possono rovinare il bucato e la nostra lavatrice? Cerchiamo di fare chiarezza: se vuoi saperne di più continua a leggere.

Quale detersivo usare per la lavatrice? Impara a scegliere il migliore in base al bucato da lavare

Il detersivo in polvere è maggiormente indicato per i lavaggi ad alte temperature e per un bucato molto sporco. Generalmente, il detersivo in polvere è il migliore per i capi bianchi e per lenzuola, asciugamani e tovaglie.

Il detersivo liquido, invece, è ideale per i capi scuri e colorati che possiamo lavare bene a 30 e 40 gradi. I detergenti liquidi sono meno efficaci contro le macchie resistenti, ma sono i migliori per pretrattare quelle ostili. Entrambi hanno dei pregi e difetti, pro e contro. Ma ti sei mai chiesto se questi possano rovinare il bucato o, ancora peggio, la lavatrice?

I detersivi rovinano la lavatrice? Ecco la risposta

Quale detersivo usare per la lavatrice? I detersivi liquidi sono più delicati con il bucato rispetto a quelli in polvere. Pertanto, se vuoi preservare i capi a lungo è meglio scegliere quelli liquidi. Ma se pensiamo alla lavatrice e alla sua durata, quale detersivo è meglio scegliere?

Molti credono che il detersivo in polvere possa intasare i tubi della lavatrice. Se usato ad alte temperature, il detersivo in polvere si scioglierà bene e senza danneggiare la lavatrice. Inoltre, se vuoi preservare le tubature, non usare quantità eccessive di prodotto e dosa il detersivo nel cestello anziché nella vaschetta.

Per quanto riguarda il detersivo liquido, se usato insieme all’ammorbidente, potrebbe creare problemi agli scarichi a causa della presenza di componenti a base di silicone. Laddove possibile, alterna l’utilizzo dell’ammorbidente con 2 cucchiai di sale ed uno di bicarbonato. Mettili direttamente nel cestello ed avrai un bucato morbidissimo.

Come pulire bene e in fretta lavatrice e vaschetta

Per mantenere la lavatrice sempre pulita e profumata e rimuovere i residui di detersivi e ammorbidenti puoi usare un vecchio trucco della nonna. Unisci mezzo litro di aceto di alcol e il succo di un limone. Effettua un lavaggio a vuoto ad alte temperature versando questa miscela direttamente nel cestello oppure nella vaschetta. La lavatrice sarà così pulita e profumata.

Una volta terminato il lavaggio, versa un po’ di questo composto su una spugna per pulire anche la vaschetta a fondo.