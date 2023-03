Siamo arrivati in un momento davvero nodale per i mercati, e oggi scade un ulteriore setup mensile. Le probabilità sono che da oggi parta una fase direzionale. In quale verso? I nostri algoritmi un’idea ce l’hanno e ne parleremo nei prossimi paragrafi. Wall Street è alla resa dei conti: oggi si riparte al rialzo?

Una paura al momento ingiustificata

Continua a tenere banco da diversi mesi la previsione sul ciclo economico dopo i continui rialzi dei tassi. Si sconta ancora un intervento in tal senso nel meeting del 21/22 marzo. Al momento però, non si ravvisano elementi che facciano pensare che sia scontata una recessione economica alle porte. Nemmeno la curva dei rendimenti può essere presa come un fatto scontato.

L’attenzione quindi verrà posta sui dati economici che verranno pubblicati di giorno in giorno, e sul loro impatto sull’economia e sugli utili aziendali.

Torniamo al breve termine.

La seduta di contrattazione di Wall Street del giorno 8 marzo si è chiusa con segno contratasto per gli indici azionari analizzati e ai seguenti prezzi:

Dow Jones

32.798,40

Nasdaq C.

11.576,01

S&P500

3.992,01.

Nei giorni scorsi sono scaduti il setup del 6 marzo (annuale), quello del 7 marzo (mensile), e oggi un altro mensile. In contesti del genere questi eventi raporesentano potenti catalizzatori, e da come si ariva ad essi, si dispiegano poi fasi direzionali. Il nostro studio delle serie storiche ci fa ritenere che il rialzo di breve termine non sia ancora terminato, anzi ora fino al setup annuale del 6/7 aprile potrebbe dare il meglio, prima di prendere una bella pausa.

Wall Street è alla resa dei conti: oggi si riparte al rialzo?

Continua a essere importante anche per oggi la tenuta dei seguenti livelli:

Dow Jones

32.354

Nasdaq C.

11.334

S&P 500

3.940.

Ripartenza al rialzo invece, con chiusure di sedute giornaliere con livelli superiori ai seguenti livelli:

Dow Jones

32.904

Nasdaq C.

11.602

S&P 500

4.001.

Se la nostra view si rivelerà corretta, fino al 6/7 aprile Wall Street potrebbe salire fra il 3 e il 5%.

Lettura consigliata

Le probabilità sono che il BTP ha segnato il minimo annuale: e ora si vola?