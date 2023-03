App Facebook per Androd e iPhone: ecco la grande novità in arrivo, riguarderà tutti

Facebook è il social network che, per molti versi, ha segnato l’inizio di una nuova epoca. Quella che ha reso il Web non solo più un servizio o un mondo a parte rispetto alla quotidianità. Inevitabilmente si guarda con curiosità ai suoi cambiamenti e ne sta arrivando uno che per certi versi è un ritorno all’antico. Ecco a cosa si fa riferimento.

Chi utilizza Facebook sul cellulare da qualche anno sa bene che c’è una limitazione nell’uso dell’applicazione rispetto a quanto avveniva in passato. Per una scelta precisa non è possibile scambiare messaggi senza avere installato l’app specifica, cioè Messenger.

Un aspetto che non a tutti piace, considerato che è necessario occupare ulteriore spazio per avere entrambe le applicazioni sui dispositivi. Ora, però, sembra vicino un cambiamento importante.

App Facebook per Android e iPhone: cosa cambierà

Metaplatforms, la società di cui Facebook fa parte, sta testando la possibilità di inviare e ricevere messaggi direttamente in app. Questa notizia, divenuta di dominio pubblico negli ultimi giorni, potrebbe fare da apripista ad una svolta definitiva. Dovrebbe, in particolare, con un futuro aggiornamento dell’applicazione consentire agli utenti di poter chattare tra di loro senza necessità di installare Messenger.

Su questo fronte si tratta di un deciso cambio di rotta rispetto a quanto avvenne nel 2014. Da quel momento in avanti era emersa l’intenzione di separare in maniera netta l’app di Facebook da quella dedicata allo scambio di messaggi.

Una novità che a molti potrebbe fare piacere

In questi anni sarà capitato a molti di inviare un messaggio a qualcuno su Facebook senza che questi potesse leggerlo sul proprio telefono. Probabilmente perché non aveva mai installato Messenger. Con questa novità potrebbe non accadere più.

L’app Facebook per Android ed iPhone pare dunque destinata a far chattare gli utenti come avveniva qualche anno fa senza altre installazioni. La cosa tra l’altro si allineerebbe al principio di funzionamento dei messaggi privati di Instagram che fa sempre parte di Meta. Non è, invece, mai cambiato nulla sul computer dove tramite browser si può gestire sia la parte social che quella relativa alla chat.

Facebook è cambiato, ma continua ad essere utilizzato

Facebook non è più probabilmente quello di dieci anni fa. All’epoca fece da battistrada nel diventare una piazza virtuale, in cui tutti incontravano virtualmente i propri amici e condividevano scatti e momenti della quotidianità.

Oggi il mondo dei social propone diverse soluzioni e chi scatta belle foto magari ha come primo pensiero quello di condividerle su Instagram

Tuttavia, il lavoro di sviluppo che continua ad esserci suggerisce quanto ancora sia un riferimento per il web. Molti internauti continuano a consultarlo, anche solo semplicemente per aggiornarsi sulle ultime notizie dal Mondo.