Le noci sono un alimento gustoso e sano. Le si può mangiare davvero con tutto. Puoi preferirle da sole, con lo yogurt, con la tua insalata o nei tuoi dolci. Insomma, c’è una varietà infinita di ricette a base di noci da sperimentare. Si tratta di un cibo gustosissimo. E anche molto sano! Infatti, grazie alle sue proprietà, le noci sono inserite in tantissime diete. Mangiate a colazione, in modo moderato, possono aiutare a farci perdere peso! Ma non solo. Hanno infatti molti benefici anche per il nostro organismo. Per esempio, se hai problemi di colesterolo, prova con tre noci al giorno.

Le noci abbassano il colesterolo

La scienza ha dimostrato che le noci possono aiutare a combattere il colesterolo alto. Questo frutto è infatti ricco di omega 6 e omega 3. In più, contiene diversi acidi grassi che hanno delle proprietà benefiche per il nostro organismo. Perciò, quando le mangi, non pensare solo a quanto possono aiutare il tuo girovita. Concentrati anche sulla tua salute! Quindi, se hai problemi di colesterolo, prova con tre noci al giorno.

Ecco perché possono aiutarci

Il consumo di 40-80 grammi di noci al giorno, provoca un calo del colesterolo “cattivo”. Questo appunto grazie ai grassi che questo semi-frutto contiene. I grassi polinsaturi presenti nelle noci, abbassano i trigliceridi nel sangue. Inoltre, le noci contengono l’arginina. Questo amminoacido ha un forte potere vasodilatatore. Rende infatti le arterie flessibili, evitando coaguli di sangue indesiderati.

In più, le noci sono ricche di fibre e fitosteroli. Questi riducono l’assorbimento dei lipidi a livello intestinali.

Insomma, un vero e proprio toccasana per la nostra salute! Se soffri di colesterolo alto, mangiane tre al giorno, e vedrai i risultati! Ovviamente non esagerare. Le noci possono aiutare se prese nelle giuste quantità. Un consumo eccessivo di questo frutto potrebbe avere effetti negativi sul tuo corpo e sul tuo organismo. Inoltre, accompagna il consumo di noci a una dieta sana ed equilibrata. In questo modo, la tua salute sarà più forte che mai!