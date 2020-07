Il lavoratore che sostituisce il collega ottiene l’inquadramento superiore solo nel caso in cui il posto è vacante. Cosa si intende per posto vacante e come possiamo ottenere la promozione, ve lo spieghiamo subito. Sarà capitato a tanti di sostituire un collega di lavoro per malattia, per congedo o per missione. In alcuni casi si tratta di mansioni superiori rispetto al proprio inquadramento contrattuale. Ma in questo modo si matura anche il diritto alla promozione? Se ne è occupata recentemente la Cassazione. Come ottenere la promozione sul lavoro? Ecco cosa dice la Cassazione. Alla Corte è stato chiesto cosa succede quando si sostituisce un collega assente.

Sostituzione del collega assente secondo la legge

L’articolo 2103 del Codice civile è la norma che si occupa delle mansioni di lavoro. All’interno troviamo la parte che ci interessa e stabilisce quanto segue: <<nel caso di assegnazioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta>> Quindi iniziamo dicendo che secondo la legge quando svolgete mansioni superiori avete diritto all’aumento dello stipendio. Secondo la Cassazione non basta che il lavoratore sostituisca il collega di livello superiore per ottenere la promozione. Quello che fa scattare il passaggio a mansioni più alte è solo la vacanza del posto. Quindi la possibilità di essere inquadrato in un livello superiore non può essere automatica, soprattutto quando si parla di pochi giorni.

Infatti il presupposto per la promozione automatica e l’effettiva e sostanziale “vacanza” del posto ricoperto temporaneamente. Solo ciò può fare scattare l’automatica attribuzione per legge di un inquadramento e successivamente la modifica dell’organizzazione aziendale.

Inquadramento a mansioni superiori

Per inquadramento a mansioni superiori si intende quelle caratterizzate da un più elevato contenuto professionale. Cosa può succedere che in caso di sostituzione di un lavoratore assente? Ed in questo caso come ottenere la promozione sul lavoro? Ecco cosa dice la Cassazione anche riguardo alla sostituzione temporanea del collega assente.

Se il datore di lavoro ha l’esigenza di compiere la posizione di un altro lavoratore in servizio può adibire il lavoratore a mansioni superiori riconoscendogli il corrispondete trattamento. In tal caso l’assegnazione a mansioni superiori si ha fino al rientro del lavoratore sostituito ma non spetta comunque la promozione automatica.