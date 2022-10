Con l’ingresso nel mese di ottobre, inizia la lunga discesa che ci porterà alla fine di questo travagliato 2022. Dopo il 2020 segnato dal Covid, un 2021 di lenta ripresa, quest’anno verrà ricordato per la guerra e la grande crisi energetica. Nella speranza che la situazione non degeneri ulteriormente.

L’ultimo weekend di ottobre segna la fine del periodo di Mercurio retrogrado. Questi ritornerà in Bilancia a partire dal 10, ma lascerà un’ultima traccia positiva, per alcuni segni, nel prossimo fine settimana.

Chi ne beneficerà maggiormente sarà colui il quale ha vissuto un’estate parecchio travagliata. Stiamo parlando dell’Acquario che in questi ultimi giorni sta pian piano rialzando la testa. I nati dal 21 gennaio al 19 febbraio, infatti, sembrano aver svoltato il loro anno. La stagione appena trascorsa non è stata certamente delle migliori, ma l’autunno è cominciato bene e proseguirà ancor meglio nel fine settimana entrante.

Dal punto di vista affettivo, potrebbero nascere occasioni importanti soprattutto per i cuori solitari. Tra sabato e domenica potrebbe scoccare una piacevole scintilla che potrebbe poi divampare nelle settimane successive.

Primo weekend di ottobre da favola per Acquario e altri 2 segni zodiacali

Anche a livello professionale potrebbero arrivare novità molto gradite. Alcuni progetti che sembravano impantanati in estate, potrebbero riprendere vigore e concretizzarsi davvero tra qualche settimana. Non solo, finalmente arriveranno risposte attese da tempo, sbloccando un periodo d’empasse. Insomma, un Acquario che sembra pronto a spiccare il volo in questa prima parte d’autunno.

A fargli compagnia ci sarà la Bilancia che accoglierà un Mercurio non più retrogrado. Sarà il romanticismo a prevalere nel prossimo weekend, soprattutto per chi vive in coppia. Un fine settimana fuori porta, magari in qualche piccola capitale europea tutta da scoprire. Per poi tornare alla quotidianità da lunedì, con qualche buona notizia in ambito lavorativo.

Weekend di forte emozione per il Leone

Anche il Leone si renderà protagonista di un fine settimana molto positivo. Se non prevarrà la frenesia, arriveranno delle piacevoli novità a livello professionale. La premessa è doverosa perché volere tutto e subito non sarà la strategia giusta da mettere in atto. Con pazienza, già a cominciare da questo fine settimana, si inizieranno a vedere i primi risultati di un lavoro cominciato tempo addietro. L’importante sarà non farsi sopraffare dalla voglia di ottenere tutto in fretta.

Primo weekend di ottobre da favola per Acquario, dunque, con Leone e Bilancia che seguiranno a ruota. Chi avrà qualche problema in più sarà il Cancro che vivrà delle difficoltà sia a livello sentimentale che lavorativo. In particolare, con Giove che cercherà di mettere i bastoni tra le ruote dei suoi progetti.

Lettura consigliata

Mercurio retrogrado in Vergine regala sogni a questi 3 segni zodiacali