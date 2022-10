Per curare la sciatalgia oltre ai farmaci potrebbe servire 1 rimedio semplice

Chi sa quante volte ci sarà capitato di alzarci dal letto e sentire un forte dolore in prossimità del fondoschiena. Talmente acuto da farci mancare il respiro e farci venire la voglia di tornare tra le coperte. Uno degli infortuni casalinghi, ma anche lavorativi più comuni in assoluto sarebbe la sciatalgia. Ovviamente anche in base alle nostre abitudini e alle nostre posture, il fisico potrebbe essere più o meno esposto a questo tipo di evento. Talmente comune che moltissime persone nell’armadietto dei medicinali tengono degli antidolorifici e degli antinfiammatori specifici proprio per il mal di schiena e lombosciatalgia. Ma oltre ai farmaci, potremmo anche contrastare questo dolore con delle soluzioni naturali. Così come per questo altro sintomo così fastidioso.

Quanto potrebbe durare il dolore al nervo sciatico

Come insegna il Mondo dello sport, intervenire immediatamente con del ghiaccio sul dolore della sciatalgia, potrebbe essere già un buon punto di partenza. Così come poi molto valido potrebbe essere ricorrere ai moderni cerotti termici, in grado di alleviare la sofferenza con il calore. Evidentemente, se ci fosse anche poi la possibilità di qualche massaggio o manipolazione per migliorare la situazione, il dolore potrebbe essere ancor più circoscritto. Evidentemente, se non interveniamo invece nelle prime ore del dolore, potremmo trovarci poi a soffrire per alcuni giorni.

Meglio riposare o camminare con la sciatalgia

Abbastanza eterno il dibattito se con la sciatica infiammata faccia bene o meno camminare. Il consiglio della medicina sarebbe quello di continuare a mantenere il fisico in movimento, a patto però che la situazione non sia troppo grave. In pratica in caso di una sciatalgia leggera, sarebbe opportuno mantenersi mobili e in movimento, anche camminando in maniera tranquilla, nel momento in cui sentiamo meno dolore. Allo stesso modo, potremmo andare in bicicletta, ma evitando sforzi e percorsi troppo impegnativi.

Per curare la sciatalgia oltre ai farmaci potrebbe servire 1 rimedio semplice

Cerotti, massaggi, pomate e creme, antidolorifici e antinfiammatori, ma non dimentichiamo che qualche momento di riposo fatto in un determinato modo potrebbe essere un jolly importante per venire a capo della sciatalgia. Un paio d’ore a letto, mantenendo le gambe flesse, sarebbero uno dei vecchi sistemi che piacevano tanto anche alle nostre nonne, così semplice e naturale. Detto dell’alternanza di ghiaccio e caldo per riattivare alla meglio la circolazione, anche l’utilizzo dell’arnica e dell’artiglio del diavolo sarebbero rimedi naturali decisamente efficaci contro la sciatalgia. Per curare la sciatalgia oltre ai farmaci potremmo approfittare anche di alcuni sistemi naturali e dei soliti efficaci consigli della nonna.

