Siamo ormai ufficialmente entrati in estate. Il solstizio è passato e da ora in poi siamo nella stagione più calda dell’anno. Quella delle vacanze per antonomasia, quella che in molti amano, anche se le temperature di questi giorni per altri sono già insopportabili. La colonnina di mercurio non accenna a scendere, anzi, nei prossimi giorni si varcherà addirittura la soglia dei 40 gradi.

La siccità è un tema dibattuto sui media, la mancanza d’acqua si sta già facendo sentire in diverse zone d’Italia. Lo scenario, a breve, non sembra per nulla buono, con le piogge che sono richieste un po’ ovunque.

Dal punto di vista astrale, ci siamo lasciati alle spalle un weekend memorabile per la Vergine e non solo. Questa settimana, invece, il sogno lo vivrà un segno in particolare. Stiamo parlando del Cancro, che entra oggi nel suo mese. Il sole tornerà a brillare per tutti i nati dal 22 giugno al 22 luglio. Sarà un periodo foriero di grandi soddisfazioni tra amore e lavoro. L’arrivo di Venere in Gemelli, poi, contribuirà a questo exploit.

La vita sociale subirà una decisa impennata. Anche se il Cancro dovrà ricavarsi dei momenti per stare solo e riflettere su tutte le positività che andrà a vivere. Infatti, se è vero che circondarsi di persone che ti stimano e ti vogliono coinvolgere in molte attività sarà molto gratificante, dall’altro lato non bisognerebbe farsi travolgere dall’entusiasmo. Per questo sarà necessario prendersi del tempo per riflettere. Questo è un motto che varrà un po’ per tutta l’estate.

Prima settimana d’estate da sogno per il Cancro, treno carico di soldi per Bilancia e arrivano segnali d’amore per questo segno zodiacale

Anche lavorativamente il Cancro sarà al centro di numerosi progetti interessanti. Tutti, comunque, da valutare con attenzione. Sarà un mese molto positivo, ma da vivere con grande serenità.

Anche la Bilancia avrà gli astri dalla sua in questa parte finale del mese di giugno. Dal punto di vista professionale ci saranno novità gradite e importanti. Qualche sirena proveniente da altre aziende potrà attirare la loro attenzione. Le stelle potrebbero anche vedere di buon occhio un cambio migliorativo, non solo a livello economico, ma anche come posizione. Senza contare che potrebbe anche esserci un arricchimento personale, oltre che professionale.

Per il Sagittario, invece, potrebbero essere giorni importanti dal punto di vista sentimentale. Una frequentazione avviata da qualche tempo potrebbe subire una decisa accelerata. Si cercheranno più momenti per stare insieme. Una cena romantica, magari una giornata al lago o al mare nel weekend. Il momento è propizio per dare un pizzico più di concretezza a una bella conoscenza.

Prima settimana d’estate da sogno per il Cancro, dunque, che godrà di un sole splendido. Bilancia e Sagittario, però, non saranno molto da meno. Anche per questi due segni si prospetta davvero un bell’inizio d’estate.

