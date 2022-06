Sta per arrivare uno dei weekend più caldi dell’anno. Le colonnine di mercurio toccheranno un po’ ovunque i 30 gradi. Niente male, per essere l’ultimo fine settimana di una primavera che abbiamo vissuto davvero poco.

Laghi e mare saranno le mete dei più privilegiati, parchi e boschi quelle di chi vorrà comunque vivere qualche ora all’aperto anche nelle grandi città. Senza dimenticare colline e montagne, valido rifugio per chi sarà già alla ricerca del fresco.

Come spesso accade, però, qualcuno, prima di organizzarsi, magari consulterà l’oroscopo per cercare di capire cosa sarà meglio fare. Restare o partire, essere dinamici o sedentari. Tanti sono i dubbi.

Chi avrà le stelle totalmente dalla sua parte sarà un segno zodiacale in particolare. Stiamo parlando della Vergine. Il suo mese di giugno è già stato particolarmente ricco di fortuna. Il weekend non farà che suggellare ulteriormente un periodo davvero di grazia.

Sia in ambito professionale che in ambito affettivo, infatti, i nati dal 23 agosto al 22 settembre, si gioveranno di giorni davvero propizi.

Buonissime notizie sono attese tra venerdì e sabato per quel che riguarda la parte economica. Alcuni investimenti fatti daranno i loro dividendi. Chi, invece, ha sostenuto dei colloqui di lavoro, otterrà dei riscontri particolarmente positivi.

Sarà un weekend memorabile per la Vergine tra amore e soldi, mentre una gradita sorpresa attenderà questo creativo segno zodiacale

Le ricadute di tutto questo si vedranno nei prossimi giorni e nelle settimane successive. Quello che sorprenderà nell’immediato sarà il feeling sempre più forte che si instaurerà con il giovane partner. Una storia iniziata da poco, infatti, subirà una decisa accelerata nel weekend. Non tanto da parlare di consolidamento, ma certamente un bel passo avanti. Forse perché si dormirà per la prima volta insieme, oppure perché si farà un primo fine settimana da fidanzati veri. Quel che è certo è che tra venerdì e domenica le farfalle nello stomaco si sentiranno davvero molto.

Sarà un weekend memorabile per la Vergine, dunque, mentre invece l’aggettivo da accostare a quello dell’Acquario sarà sorprendente. Eh sì, perché arriverà un gradito e inaspettato regalo. Molto più probabilmente non riguarderà la sfera sentimentale, ma l’ambito lavorativo. La risposta tardiva, ma positiva, a un progetto a cui non si pensava più da tempo. Quello che sorprenderà sarà proprio questo. L’aver già dato per perso un qualcosa che, poi, improvvisamente ritorna con risultati totalmente inaspettati. Questo galvanizzerà molto l’Acquario e renderà il suo fine settimana davvero straordinario.

