Il 23 giugno Venere entra nel segno dei Gemelli e porta fortuna e successo a questi segni zodiacali che cavalcheranno la cresta dell’onda

Giugno volge al termine dopo averci regalato emozioni a non finire. È stato il mese della Superluna delle Fragole che ci ha sorriso dal cielo con la sua faccia luminosa e quello dell’allineamento dei pianeti. In questo mese cinque pianeti si mostrano in cielo allineati in direzione Nord Est. A cominciare da Mercurio seguito da Venere, Giove, Marte e Saturno formano in cielo uno spettacolo straordinario. Sono visibili ad occhio nudo la mattina prima del sorgere del Sole ma il giorno migliore per godere dello spettacolo sarà il 24 giugno.

Il gioco sottile della seduzione

Non sono gli unici fenomeni celesti che interessano il cielo del mese. Infatti il 23 giugno Venere entra in Gemelli dopo aver lasciato il segno del Toro. Che cosa cambia per noi? In che modo questo transito si rifletterà sulla nostra vita? Venere è il Pianeta che rappresenta il piacere e l’amore, la bellezza e la leggerezza. Venere nel segno dei Gemelli ama la seduzione sottile e intellettuale, quella che conquista più con il gioco dell’intelligenza che con l’attrazione fisica. Ci porterà a flirtare giocosamente e a cercare nuovi stimoli. È un momento prezioso per i single che avranno incontri frizzanti e divertenti e magari delle storie non molto impegnative. Tipico degli amori che nascono in estate.

Alla grande per il segno dei Gemelli che in questa torrida estate farà strage di cuori. La stagione più bella dell’anno si presenta con il suo carico di promesse che non rimarranno deluse. Finalmente il desiderio di libertà di questo segno troverà il modo di esprimersi mettendo al bando la noia. Non più grigie giornate chiusi in casa ma possibilità di nuovi incontri sotto i raggi luminosi del sole. Ci potrebbero essere ritorni di fiamma con persone che ci intrigano molto. Le stelle consigliano prudenza e riflessione prima di imbarcarsi in una storia impegnativa. Inoltre occhio alle spese. Con i prezzi in aumento si rischia di rimanere al verde prima della fine del mese.

La fortuna arride anche al Toro che in questo fine mese saprà approfittare della complicità di Venere in amore. I single faranno incontri interessanti sotto il sole rovente. Per qualcuno basta guardarsi intorno per scoprire che una grande amicizia sta per trasformarsi in un tenero sentimento. Nelle coppie stabili si preparano le vacanze sperando di poter avere maggiori occasioni di intimità senza la presenza di parenti invadenti. Le stelle raccomandano di non mettere su chili di troppo approfittando delle cene all’aperto.

