“Chi va piano, va sano e va lontano”, dice l’antico proverbio. Come dimenticare certe favole di scuola, quando la lepre sfidava la tartaruga, convinta di stravincere. E, poi, arrivavano la volpe o il lupo a sbaffarsi la lepre, mentre la tartaruga con calma vinceva la sfida. Ecco, proprio così sarà il 2022 del segno che andremo a vedere in questo articolo. Prima parte dell’anno in sordina per questo segno che da primavera in poi esploderà in un trionfo di amore e denaro. Calma e sangue freddo, perché le soddisfazioni arriveranno, eccome. Basterà saper attendere il momento giusto, magari seguendo i nostri oroscopi.

La salute va curata

Sono i Pesci i protagonisti di questo articolo. Partendo dalla salute, le stelle prevedono un anno abbastanza tranquillo. Non dovrebbero esserci dei picchi di energia, ma nemmeno delle catastrofi salutari. L’unico accorgimento che dovranno seguire i Pesci nel 2022 è quello di:

fare sport;

non eccedere a tavola.

Nel senso che saranno proprio loro i protagonisti dello stato di salute. Non arriverà infatti nulla gratuitamente, ma il benessere fisico passerebbe assolutamente da una dieta controllata e dall’attività motoria.

Ottime le indicazioni invece in campo amoroso. Venere, dea dell’amore e la Luna saranno alleate dei Pesci. Il 2021 dovrebbe essere stato invece un anno abbastanza avaro di soddisfazioni in questo campo. Il nuovo anno potrebbe invece portare importanti novità sia per i single che per le coppie. L’avevamo già accennato nei nostri articoli precedenti che potrebbe essere l’anno giusto per sposarsi. Ma, anche per dedicarsi, nel caso delle coppie affiatate, a fine settimana e viaggi per ritrovare Eros e armonia. Le stelle sembrerebbero davvero propizie all’intesa di coppia. Incontri brillanti e scoppiettanti per i single da marzo in poi.

Promozioni e aumenti in arrivo

Ecco arrivare anche delle buonissime notizie in campo economico. Soprattutto, come dicevamo, dalla tarda primavera in poi. Tutta l’energia e la creatività investite nel lavoro, porteranno finalmente a promozioni e aumenti di stipendio. Attenzione che potrebbe essere un “crescendo rossiniano” sia per i dipendenti, che per i liberi professionisti. Dall’estate in poi la strada dei Pesci dovrebbe veramente lastricarsi d’oro. Le occasioni non mancheranno per fare incetta di soldi e soddisfazioni.

