Ogni cosa richiede i giusti passaggi e, a volte, sbadatamente qualcuno di questi si salta. Ma così facendo alla fine si va a peggiorare la situazione. E capita spesso che prima di stendere i panni nessuno pensa di fare questa cosa semplice che ci sarà molto d’aiuto una volta asciutti.

I panni nella lavatrice

Fare la lavatrice ha bisogno delle sue cure. Infatti è sempre opportuno seguire rigidamente le regole delle etichette dei capi. Quindi lavare i capi a basse temperature se richiesto, lavarli a mano, senza centrifuga e ovviamente senza mischiare colorati e bianchi.

Fare la lavatrice sembra facile, ma non è affatto. Quante volte, soprattutto agli uomini che non sono soliti usare la lavatrice, i capi escono ristretti o di un altro colore? Purtroppo molte. E allora è meglio imparare ad usarla oppure seguire appunto le etichette dei capi che non sono mai messe a caso.

Prima di stendere i panni nessuno pensa di fare questa cosa semplice che ci sarà molto d’aiuto una volta asciutti

Ora che abbiamo fatto la lavatrice nel modo corretto, una volta finita apriamo lo sportello e stendiamo i panni. Ma prima di stenderli facciamo un gesto semplice che ci aiuterà dopo. Quello che è importante fare è sbattere bene i panni. Infatti quando si tirano fuori dalla lavatrice questi sono tutti belli stropicciati. Allora bisogna sbatterli per bene rimuovere il più possibile le pieghe presenti.

Ora che i panni sono belli sbattuti possiamo appenderli al filo oppure sullo stendino. Ma attenzione a quale stendino usiamo. Cliccare qui per scoprire se stiamo usando uno stendino corretto oppure uno che potrebbe macchiare il bucato.

Sbattendo i panni e poi stendendoli in modo giusto si risparmierà tempo nella stiratura. Se curiosi, qui su ProiezionidiBorsa, ci sono tantissimi articoli che riportano consigli su come stendere bene i panni. Su come stendere le camicie per non stirarle e altro. Ma al di là di come si stendono, quello che è importante è sbattere i panni prima di appenderli.