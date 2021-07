L’estate è la stagione degli insetti più fastidiosi e non mancano le occasioni per vedere la nostra casa infestata da zanzare, blatte e api. Focalizzandoci su queste ultime, possiamo dire che generalmente sono innocue e pungono solo in alcuni casi. A tal proposito, facciamo attenzione a non disturbare un’ape perché la sua puntura, in casi estremi, può causare gravi conseguenze.

Solitamente api e vespe si trovano in giardino o in balcone ma sarà capitato di vederle girare intorno ad un medesimo punto della casa. E anche se vengono cacciate ritornano in quel determinato punto. Ci siamo chiesti il motivo di questo comportamento? Vediamo nel dettaglio cosa significa.

Facciamo attenzione a questo particolare delle api e delle vespe perché rischiamo questo problema

Facciamo attenzione a questo particolare delle api e delle vespe perché rischiamo questo problema: la costruzione del nido. Le api preferiscono cavità della casa chiuse e protette per costruire i loro nidi e ciò causa un serio problema per la nostra sicurezza. Essendo molto protettive, rischiamo veramente grosso se volessimo cacciarle. Per cui, in quel caso, altro non possiamo fare che correre il più velocemente possibile.

Potrebbero anche decidere di costruire il loro nido in giardino, magari in un albero o nella casetta esterna, e anche in quel caso meglio non disturbarle. Ma come rimediare a questa situazione?

Possibili metodi per allontanare le api e le vespe

Non dobbiamo eliminare le api perché, come accennato, sono fondamentali per la nostra esistenza ma possiamo allontanarle evitando di usare sostanze nocive.

Un ottimo rimedio per allontanare le api è il caffè macinato. Il suo odore è, infatti, fastidioso per gli insetti e basta bruciarlo per sprigionare tutto il suo profumo. Posizioniamo il caffè all’interno di un contenitore resistente, come un portacandele o un posacenere, e bruciamone una piccola parte.

