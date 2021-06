Giornata di sofferenza per le Borse in Europa in calo per una notizia che ha penalizzato gli acquisti e ha portato qualche vendita. Ma da sola questa notizia non può creare un malumore tale da spingere al ribasso le Borse del Vecchio Continente con cali anche dell’1%. Probabilmente c’è altro. Vediamo di scoprire cosa.

Eurostat ha certificato che in Europa a giugno c’è stata un’inflazione all’1,9%, in buona parte causata dalla componente dell’energia. A maggio l’inflazione era al 2%. Per alcuni operatori il calo del mercato è dovuto al dato dell’inflazione. Alcuni pensano che il calo rispetto a giugno sia il segnale che la crescita in Europa rallenta. Altri pensano che l’inflazione è alta e potrebbe continuare a salire, con conseguenze sulla politica monetaria della BCE. Perciò in Europa si verifica il fenomeno dei prezzi sù così le Borse scendono ma il vero motivo è un altro. Una ragione meno appariscente, ma altrettanto importante che frena le Borse.

Tutti i listini in Europa oggi hanno chiuso la seduta in calo. La Borsa tedesca ha chiuso in calo dell’1%, quella di Parigi dello 0,9%, Londra ha perduto quasi lo 0,7%. Nella nostra precedente analisi, “Acquisti a pioggia su questo titolo mentre la Borsa teme ancora questo scenario“, auspicavano una positiva seduta per Piazza Affari. Ma nell’articolo gli Analisti di ProiezionidiBorsa indicavano quale possibile scenario negativo si poteva verificare. Purtroppo questo scenario si è verificato in parte e i prezzi del Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) oggi hanno chiuso in calo dell’1% a 25.102 punti.

Al momento della chiusura delle Borse europee anche Wall Street si stava muovendo incerta. Probabilmente la segreta ragione che fa calare le Borse in Europa è il timore di un calo delle Borse in USA. Nasdaq e S&P 500 sono sui massimi assoluti e molti adesso si chiedono quando arriverà una correzione che riporti i prezzi a valori più adeguati. E mentre operatori e analisti si pongono questa domanda, le Borse europee non salgono.

