La moda torna a sfilare, ma non solo nelle capitali del fashion, anche worldwide come solitamente si fa con le collezioni resort 2022. E ad aprire la strada è stata Dior con la sua bellissima sfilata ad Atene. Come ormai ben si sa le collezioni che stanno sfilando ora sono per la prossima estate, ma questo non ci vieta di rubare le idee e trasformale già in tendenza.

Ultima tendenza trucco da fare subito che arriva direttamente dalle passerelle

Quindi il segreto è osservare, anticipare e lanciare il trend. Settimana scorsa abbiamo raccontato, qui sulle nostre pagine, di un trend gioielli molto in voga quest’anno. Be’ sembra proprio che per la stagione 2022 questo trend sarà applicato anche sugli occhi. E ovviamente perché non anticiparlo già al 2021.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Le perle sugli occhi come accessorio make-up

L’ultima tendenza trucco da fare subito che arriva direttamente dalle passerelle si fa con le perle. Accessorio che va molto di moda quest’anno. A lanciare la moda delle perla nel make-up è stato Peter Philips, creative e image director di Christian Dior make-up per la sfilata resort 2022.

La perla infatti si può applicare sui lati esterni degli occhi, oppure nell’angolo mediale dell’occhio e anche in entrambe le zone. Ma non finisce qui, perché si può anche circondare completamente l’occhio di perle.

Lo stile che si ottiene sarà un bellissimo mix tra rock e chic. Oltre alle perle che doneranno moltissima luce agli occhi e carattere, si può giocare anche con gli ombretti che per l’estate suggeriamo dalle tonalità bronze e luminose.

Per completare il look

Ovviamente non possiamo dimenticarci di completare il look con dei bellissimi capelli raccolti. Si possono realizzare moltissime acconciature anche molto semplici e impreziosirle con accessori oro. Materiale anche questo che sta andando moltissimo tra collane, bracciali e orecchini.

Approfondimento

Torna come tendenza estiva questo luminoso gioiello indossato anche dalle nonne