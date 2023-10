Prezzi folli per le vecchie sterline rare: ecco perché sono monete che ci fanno guadagnare una barca di soldi

Uno dei suggerimenti che gli esperti di finanza e risparmio ci hanno dato per questo 2023 è stato quello di investire nelle sterline d’oro. Sono considerate bene rifugio per eccellenza grazie al fatto che hanno alle spalle secoli di storia e sono sempre ricercate dagli appassionati di numismatica e collezionismo. Ma alcune valgono più di altre.

La sterlina d’oro è stata coniata per la prima volta nel 1489 da Re Enrico VII. Tutti i sovrani che sono venuti dopo hanno continuato a utilizzare questa moneta. Proprio per il fatto che venivano coniate in oro erano considerate molto preziose, le più preziose. La loro fama quindi è cominciata molto presto.

Oggi non si tratta solo di trovare o vendere le sterline d’oro ma si tratta di vendere anche le vecchie sterline che se rare raggiungono quotazioni da far girare la testa.

La sterlina più rara in assoluto è quella coniata nel 1953 per l’insediamento al trono di Elisabetta II. Ne furono coniate appena 3 quindi si può immaginare quanto sia elevato il loro valore. La stima realistica indica questo numero vicino alle 250.000 sterline attuali. Ma durante l’asta organizzata appositamente per uno di questi pezzi, la somma raggiunta fu di 300.000 sterline pari a 385.000 euro. È stata infatti solo una la sterlina messa all’asta ed è l’unica che sia circolata tra i privati. Chi avesse la fortuna di ritrovarsela per le mani starebbe maneggiando un vero tesoro.

Annate buone e altre mancanti

Prezzi folli per le vecchie sterline rare ma non sempre possiamo dare retta ai prezzi stabiliti dal web. Nei siti d’asta troviamo prezzi che si aggirano sui 30.000 euro per una moneta da 1 penny del 1971, oppure 18.000 euro per una moneta da 6 pence del 1958. Questo però ci dà una indicazione da non sottovalutare. Le monete della Regina d’Inghilterra, la sagoma della Regina Elisabetta nelle monete, sono molto apprezzate dai collezionisti. E come se questi pezzi fossero sempre desiderati e non si smettesse mai di volerli collezionare. È la legge di mercato. Se un bene è molto ricercato il valore sale.

Nei siti professionali troviamo diverse offerte che ci permettono di capire quanto vale realmente la sterlina di cui siamo in possesso. La sterlina in oro con la Regina Elisabetta denominata il Fiocco vale 440 euro. La denominazione è data dal fatto che nell’effige il fiocco che lega i capelli della Regina è in bella evidenza. Vennero prodotte nel 1953, nel 1957 e nel 1959. Nel 1960 e nel 1961 così come nel 1969 e nel 1973 non furono prodotte sterline d’oro.

Prezzi folli per le vecchie sterline rare, alcune introvabili

Lo stesso valore ha la sterlina d’oro Edizione Coroncina o Coronata Giovane. Prodotta tra il 1974 e il 1984 e legata alla serie di francobolli tratti dallo stesso ritratto. Queste sterline vennero emesse in edizione proof nel 1983 e nel 1984 perché la versione bullion venne interrotta nel 1982. Ricordiamo che le monete bullion sono quelle preziose coniate con oro o argento e usate in genere come riserva monetaria.

Più difficile da trovare è la sterlina edizione coronata Anziana proof. Facciamo quindi attenzione se troviamo in giro questa sterlina un po’ più rara. Se riusciamo a portarla a casa con il minimo sforzo potremmo poi guadagnare cifre importanti mettendole all’asta con prezzi che si avvicinano ai 1.000 euro.