Se c’è un mese che riscuote particolare interesse nei pensionati questo è senza dubbio il mese di dicembre. Una affermazione che in passato poteva essere collegata alla sola tredicesima mensilità che come sempre arriva con il rateo di pensione di dicembre. Ma che da qualche anno nasce anche dal Bonus tredicesima per determinati pensionati.

Nel 2023 però c’è ancora maggiore attesa per questo rateo. Perché pare che ne arriverà uno record o quasi dal momento che alle solite tredicesima, quattordicesima per chi può, bonus tredicesima per chi ne ha diritto, ci sarà anche l’anticipo della rivalutazione. Sarà un natale speciale per i pensionati o almeno per alcuni di loro? Vediamo di capire i perché.

Natale speciale per i pensionati, con Bonus, soldi in più e cifre delle pensioni di dicembre, ecco cosa aspettarsi

Giorni fa abbiamo approfondito il campo delle mensilità aggiuntive sulle pensioni che arrivano a dicembre ai titolari dei trattamenti INPS. Ma a dicembre i pensionati andranno ben oltre le mensilità aggiuntive. Perché c’è sempre il cosiddetto bonus tredicesima che spetta a determinati pensionati. Ma ci sarà anche, molto probabilmente, l’anticipo della perequazione. Il Governo sta pensando di anticipare la rivalutazione delle pensioni. E quindi si attende un Natale speciale per i pensionati, con Bonus, soldi in più e cifre delle pensioni di dicembre che salgono esponenzialmente.

Ecco cosa accadrà ai cedolini di pensione di dicembre 2023

La tredicesima sulle pensioni spetta a tutti i pensionati indistintamente (salvo che per i percettori dell’Ape sociale, misura che non prevede mensilità aggiuntive). La quattordicesima spetta invece solo ai pensionati che hanno compiuto quest’anno i 64 anni dopo il mese di luglio 2023 e che per questo non hanno fatto in tempo a prendere la quattordicesima in estate. Naturalmente la quattordicesima riguarda solo pensionati con assegni fino a 2 volte il trattamento minimo e non a chi prende di più. A dicembre però arriva anche il cosiddetto Bonus tredicesima pari alla cifra fissa di 154,94 euro. Nato con la Legge 338 del 23 dicembre 2000, precisamente al comma 7 dell’articolo 70 il Bonus è appannaggio di titolari di trattamenti che non superano il minimo prestabilito annualmente dall’INPS che nel 2023 è pari a 563 euro circa al mese. Solo per questi pensionati Bonus in arrivo da 154,94 euro a dicembre. In aggiunta a tredicesima ed eventuale quattordicesima.

Il conguaglio di dicembre per la differenza della rivalutazione 2023

La rivalutazione delle pensioni viene fatta ogni anno prendendo a riferimento l’inflazione dell’anno precedente. Per il 2024 si prenderà a riferimento l’inflazione 2023 come per la rivalutazione 2023 è stato preso a riferimento il tasso di inflazione 2022. Dal momento che le rivalutazioni delle pensioni partono a gennaio di ogni anno, l’INPS usa il tasso di inflazione provvisorio dell’ISTAT, perché solo dopo i primi mesi dell’anno si riesce a calcolare il tasso effettivi di aumento del costo della vita di un anno solare. E questa la differenza che produce un altro importante emolumento aggiuntivo che probabilmente arriverà con il rateo di pensione di dicembre. Infatti a dicembre verrà erogata la differenza tra il 7,3% e l’8,1% di incremento delle pensioni 2023. L’INPS a gennaio 2023 ha applicato la percentuale più bassa, che era il tasso di inflazione provvisorio ed unico conosciuto. Poi si è scoperto che il tasso da applicare doveva essere l’8,1%. Significa che da gennaio a dicembre i pensionati hanno maturato cifre a credito. E saranno oggetto del conguaglio che finirà nei cedolini proprio con la mensilità pre-natalizia.