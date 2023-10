Nuovo concorso della Guardia di Finanza per assumere migliaia di allievi anche col diploma

Arriva un nuovo concorso della Guardia di Finanza. Ecco tutti i requisiti richiesti per candidarsi e come partecipare al concorso.

La Guardia di Finanza è un’importante forza di Polizia italiana che si occupa di diverse attività. In particolare si impegna nella tutela del bilancio dello Stato, nella repressione all’evasione fiscale e nella prevenzione del riciclaggio di denaro sporco. Se vuoi entrare a far parte di questo corpo dello Stato, allora non lasciarti sfuggire il nuovo concorso di assunzione. Col nuovo bando la Guardia di Finanza ha l’obiettivo di assumere per 1.673 posti in vari ruoli. Per alcuni di questi è sufficiente il diploma di scuola media superiore. Ecco come partecipare al concorso

Come partecipare al nuovo concorso della Guardia di Finanza

Per partecipare al concorso occorre avere una età compresa tra i 18 e i 26 anni per i posti riservati ai volontari delle forze armate. Invece il limite è 24 anni per tutti gli altri cittadini italiani. Inoltre occorre essere in possesso del diploma di scuola superiore e avere la cittadinanza italiana. Non bisogna avere condanne penali passate in giudicato e avere godimenti dei diritti civili e politici.

La domanda online deve essere presentata entro il 21 ottobre 2023. Per accedere al concorso esiste una prova di preselezione di 90 domande a risposta multipla di cultura generale, matematica, storia e geografia. In questa fase sono previste anche prove fisiche e psicoattitudinali. La prova attitudinale valuta le capacità psico-fisiche e comportamentali dei candidati.

Quali sono i vantaggi di una carriera

Dei 1.673 allievi assunti, 1.460 faranno parte del contingente ordinario. Ovvero assumeranno vari ruoli tra cui figure specializzate in Anti Terrorismo e Pronto Impiego e altre specializzate in Tecnico di Soccorso Alpino. Invece oltre 200 posti sono riservati al contingente di mare. Tra le figure ricercate quella di nocchiere, di motorista navale e di operatore di sistema.

Entrare a far parte della Guardia di Finanza comporta avere un ruolo importante nella società, con benefici economici e sociali. Infatti questo corpo riconosce ai suoi appartenenti numerose agevolazioni e indennità. Tra queste assegni familiari, assistenza sanitaria, previdenza complementare, alloggi convenzionati, servizi sportivi e ricreativi.

Questo bando di concorso è rivolto esclusivamente ai giovani. Per partecipare occorre avere massimo 26 anni. Un giovane non interessato al nuovo concorso della Guardia di Finanza ma piuttosto orientato verso il campo tecnologico, potrebbe trovare interessanti opportunità nel Fintech. In questo settore gli stipendi possono toccare anche i 160.000 euro all’anno.