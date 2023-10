Serie tematica lo Sport: francobollo dedicato alla Ryder Cup, quanto costa e perché comprarlo

Nella tenda italiana della Ryder Cup 2023 è stato presentato il francobollo dedicato alla sfida tra Team Europe e Team Usa di golf. La sfida quest’anno si è svolta a Roma e ha visto la vittoria del Team Europe, l’Europa unita è sempre in grado di raggiungere grandi traguardi.

Il Ministero ha emesso il 29 settembre 2023 un francobollo ordinario dedicato alla Ryder Cup. Con indicazione tariffaria A, il francobollo riproduce il logo dell’evento a colori, sullo sfondo troviamo il Colosseo tutto in blu e di fianco a sagoma bianca di un golfista. Il francobollo contiene inoltre la scritta Italia e l’indicazione tariffaria.

È stato stampato in 252 mila esemplari dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, in rotocalcografia, la carta è bianca patinata neutra, autoadesiva e fluorescente. Il formato tondo ha un diametro di 40 mm, la grammatura è 90g/mq. Queste le caratteristiche principali.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha coniato anche una moneta celebrativa dell’evento. La presentazione di queste 2 novità è avvenuto nello stand italiano all’interno del Ryder Cup Village al Marco Simone Golf e Country Club. Erano presenti il Direttore Generale Progetto Ryder Cup 2023, il Responsabile Commerciale Filatelia Poste Italiane e altre personalità.

Francobolli e prodotti filatelici di questa tipologia possono essere acquistati presso gli Uffici Postali che hanno lo sportello filatelico oppure sul sito delle poste italiane. Il valore del francobollo è di 2,90 euro ma è stata per l’occasione creata una cartella filatelica contenente una quartina di francobolli, un francobollo singolo, cartolina con busta e tessera e bollettino illustrativo per un prezzo di 35 euro. Il francobollo è già in vendita su eBay a un prezzo di 4,10 euro.

Perché dovremmo comprarlo

Serie tematica lo Sport: francobollo dedicato alla Ryder Cup. Perché comprarlo? 252 mila esemplari sono una cifra importante, difficile dire che un giorno questo francobollo sarà raro. I francobolli emessi per festeggiare eventi particolari possono comunque acquistare valore. Possono integrare una collezione che non ha altri pezzi simili. I collezionisti cercano sempre e averlo nel nostro carniere non sarebbe male. Si tratta comunque di un evento di golf che ha visto Europa e Usa affrontarsi a Roma con la vittoria del Team europeo.

Il costo è talmente esiguo che l’investimento è privo di rischi. Il consiglio degli esperti è che dopo aver acquistato questi francobolli possiamo recarci presso i negozi di filatelia. Possiamo ottenere una previsione affidabile sul valore che l’esemplare assumerà in futuro e sapere cosa dobbiamo aspettarci. Intanto su eBay il suo valore è già aumentato.