L’anno scorso siamo usciti tutti da un momento storico molto delicato, che non scorderemo mai. Questo ha in parte causato una certa instabilità e incertezza a livello personale. C’è chi ha dovuto improvvisare un nuovo tipo di lavoro e molte coppie, reduci del lockdown, hanno deciso di non continuare la loro relazione.

Nonostante ciò, siamo in una fase di ripresa e assestamento, da tutti i punti di vista. Molti provano a chiedere conferme anche consultando l’oroscopo, sperando che le stelle possano indicare l’atteggiamento più corretto da mantenere. Questo dipenderà anche, secondo l’astrologia, dall’allineamento dei pianeti rispetto al segno zodiacale.

Nel 2022 alcuni segni zodiacali, ad esempio, dovrebbero affrontare cambiamenti importanti, anche a livello personale, stravolgendo in qualche caso la vita. Inoltre, ben 5 pianeti influenzeranno i segni zodiacali l’anno prossimo, ovvero Venere, Saturno, Marte, Giove e Mercurio. Questo potrebbe comportare non pochi momenti di instabilità e netti cambi di rotta, dove sarebbe più indicato reagire con calma, lasciando da parte l’impeto.

Previsti straordinari e sconvolgenti cambiamenti in più direzioni per questi segni zodiacali

Il mese di novembre sembrerebbe essere un momento di trasformazione ma anche di disordine generale e ciò non sempre è un fattore negativo. Il segno dell’Ariete affronterà nel prossimo mese momenti di estrema positività, almeno per quanto riguarda l’amore e la famiglia.

Infatti, dovrebbe vivere un periodo di serenità in famiglia, ma non solo, perché successo e denaro non mancheranno. Ma potrebbe affrontare e prendere in considerazione qualche importante decisione, riguardo possibili trasferimenti lontano da casa.

Buone notizie in arrivo per il segno del Cancro. Relazioni sociali e familiari saranno al top, finalmente un poco di gioia per questo segno, quindi è il momento adatto per uscire e divertirsi senza pensieri. Se non hanno una persona amata al loro fianco, allora arriveranno, secondo le stelle, strepitose novità sentimentali. Dovrebbero anche approfittare del periodo propizio, per pensare o possibili stravolgimenti positivi anche dal punto di vista lavorativo.

Leone e Acquario

Previsti straordinari e sconvolgenti cambiamenti in più direzioni per questi segni zodiacali che affronteranno stimoli nuovi. Come il segno del Leone, impavido e orgoglioso, che dovrà lottare con l’opposizione di alcuni pianeti. Infatti, nonostante la sfida e la battaglia, questa sarà l’occasione per rimettere in gioco molte cose e dare il giusto ordine.

Cambia il vento anche per l’Acquario. Se fino a ora le sue idee sono state chiuse in uno scrigno, adesso è momento di liberarle, concentrandosi su sé stesso. L’astrologia sottolinea come Giove e Saturno daranno coraggio per affrontare quest’aria nuova con uno spirito deciso, nonostante i dubbi.