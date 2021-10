Non tutti riescono a trovare l’amore, la persona con cui passare il resto della propria vita. Molti vorrebbero avere una relazione idilliaca e sentire sempre quella meravigliosa sensazione delle farfalle allo stomaco, quell’innamoramento che ci fa sentire a un passo dal cielo. Spesso le aspettative sono troppo alte rispetto alla realtà e, molte volte, crediamo che sia la storia della nostra vita, ma non è così.

Certo non è sempre tutto “rose e fiori” e le discussioni in una coppia sono anche necessarie per comprendersi al meglio. Una relazione di coppia deve farci stare bene, dovrebbe migliorare il nostro umore e renderci più sereni. Quando un rapporto diventa troppo complicato e i momenti sono più negativi che positivi, dovremmo cominciare a chiederci se è quello che vogliamo. Non bisogna ignorare alcuni palesi sintomi di una storia ormai agli sgoccioli, piuttosto razionalizziamo e poniamoci delle domande senza sfuggire.

Sono questi i segnali inconfondibili per capire che una storia d’amore è finita

Capire se una storia d’amore è praticamente finita non è semplice ed affrontare il momento del distacco porta sicuramente sofferenza. Se non ci sono più i presupposti per passare insieme atro tempo, però, dovremmo avere il coraggio di affrontare quel doloroso momento, che comunque prima o poi passerà. Ci sono dei sintomi chiari, da non sottovalutare e da analizzare, che indicano che la nostra storia d’amore è al capolinea.

Il primo gigantesco campanello d’allarme è la fine della comunicazione e gli inevitabili e continui litigi. Quando non abbiamo voglia di confrontarci con il nostro partner ed alziamo un muro, non condividiamo più ansie né gioie, le discussioni sono poi inevitabili.

La comprensione svanisce e rimane solo un grande senso di vuoto. Questo comporta anche una sfiducia totale, se non siamo più così sicuri del partner e tendiamo a curiosare e investigare, non ignoriamo il segnale.

I sintomi da non ignorare

Se non esistono più gli stessi progetti per il futuro, è cambiato qualcosa, le dinamiche stanno mutando e le nostre priorità non sono più quelle di prima. Se non abbiamo più neanche voglia di passare del tempo con il partner, non siamo più interessati a fare delle attività insieme, forse non è più la persona che vorremmo al nostro fianco.

A fare riflettere ancora di più, dovrebbe essere il calo del desiderio e un certo interesse verso altre persone. Inoltre, se notiamo un certo fastidio per ogni minima cosa che fa o dice, potrebbero esserci dei reali problemi tra la coppia.

Sono questi i segnali inconfondibili per capire che una storia d’amore è finita, cerchiamo di chiarirci le idee, per prendere una decisione che miri a farci stare bene ne tempo.

