C’è chi è maniaco delle pulizie e chi le fa solo ed esclusivamente per dovere. È anche vero che i lavori domestici è difficile che piacciano a tutti. Per evitare, però, di vivere in mezzo al caos e alla sporcizia servono olio di gomito e maniche rimboccate.

Immaginabile, ma quasi nessuno si sofferma a rifletterci, ci sono degli oggetti in cucina che accumulano sporco in quantità smisurabile. Veri e propri covi di batteri e germi che andremo inevitabilmente ad assumere entrando in contatto con il cibo. L’errore più grande che possiamo fare è quello di adoperarli in modo errato. Infatti, li abbiamo sempre lavati in questa maniera ma trattare i nostri utensili domestici così non è di certo il modo giusto.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0 è lo Smartwatch migliore del 2021: il tuo mondo a portata di polso SCOPRI IL PREZZO

Andiamo a stilare una carrellata di oggettistica che usiamo quotidianamente in cucina. Impressionante come ci renderemo conto che abbiamo sempre sbagliato fin ora. Ma non è mai troppo tardi e ci sta sempre qualcosa di nuovo da imparare. Le nostre nonne ci dicevano sempre “quello che non ammazza, ingrassa”, è vero, ma quando si tratta di germi e batteri un occhio di riguardo dobbiamo sempre averlo. In questo caso infatti, chi ci ringrazierà, oltre i nostri utensili che avranno anche vita più lunga, sarà la nostra salute.

Li abbiamo sempre lavati in questa maniera ma trattare i nostri utensili domestici così non è di certo il modo giusto

Grattugia – per eliminare per bene tutto il formaggio dai fori per grattugiare, il consiglio è quello di grattare una patata (pelata). Il formaggio si eliminerà totalmente, quindi passare sotto l’acqua con sapone per stoviglie et voilà, come nuova senza residui di formaggio.

Tagliere in legno – il legno assorbe e trattiene qualsiasi cosa. Per questo motivo, l’unico modo per eliminare tutti germi e batteri è quello di strofinare un limone con del sale sul tagliere. Questo procedimento disinfetterà, pulirà e profumerà il nostro utensile. Passarlo dunque sotto acqua corrente tiepida.

Forno – spesso si formano incrostazioni. Il modo migliore per scioglierle è quello di inserire, a forno caldo, una ciotola con acqua e aceto. Dopo qualche minuto, togliere le incrostazioni, ormai sciolte, con uno strofinaccio inumidito.

Materasso – il luogo dove più di tutti si annidano acari e germi proprio perché non viene quasi mai pulito e trattato. Basterà cospargerci una volta al mese del bicarbonato e lasciarlo agire per una decina di minuti. Aspirare e fatto! Il nostro materasso sarà pulito ed igienizzato.

Frullatore elettrico –Il semplice lavaggio a mano, o in lavastoviglie, non è sufficiente perché spesso i residui di cibo rimangono alla base delle lame. Il consiglio è quello di inserire nel boccare acqua e sapone per piatti ed avviare il frullatore. Solo in questo modo verrà via ogni singolo residuo. Procedere poi con il normale lavaggio.

Ulteriori consigli

Anche molti altri oggetti di casa sono fonte di germi e batteri, come ad esempio giochi dei bambini, smartphone, cuscini ecc. Per quanto riguarda i cuscini si possono trattare come per il materasso. I giochi, se in plastica e senza batterie, possono essere lavati in lavastoviglie. Mentre per il cellulare l’articolo: “attenzione, in molti non puliscono quest’oggetto di uso quotidiano non sapendo che in esso si annidano germi e batteri”, vi svelerà come pulirlo al meglio.