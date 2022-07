I movimenti dei pianeti nel cielo astrale sono certamente lenti, ma costanti. Per gli esperti, negli ultimi giorni ci sono stati diversi cambi di case zodiacali.

È stato il caso del Sole, passato da Gemelli in Cancro il 22 di giugno. Invece oggi 6 luglio si registrano due cambi di casacca molto importanti. Il primo rimanda a Marte, che arriva in Toro muovendo dalla casa dell’Ariete. Il secondo riguarda Mercurio, che lascia il segno dei Gemelli per approdare in quello del Cancro.

Per gli altri pianeti non si registrano grosse novità di sorta. Troviamo infatti Giove ancora in Ariete, Saturno in Acquario e Urano in Toro. Tuttavia, presto Venere e Mercurio saranno la coppia d’oro dell’estate e ruberanno l’attenzione degli estimatori delle stelle.

Il transito di Venere nelle 12 case

Nel sistema solare, Venere è il secondo astro partendo dal Sole a cui l’astrologia attribuisce un particolare carico di significati. Quest’ultimo poi differisce in base alla specifica casa zodiacale nella quale l’astro è presente.

In generale, Venere è l’emblema dei sentimenti, degli affetti e della sensualità. All’astro è associato il gusto del bello e dell’estetica e, soprattutto, dell’amore in senso lato.

Il passaggio di Venere in ciascuna delle 12 case zodiacali dura un mese l’anno, per cui il suo transito non è mai innocuo, ininfluente. Il suo arrivo segna sempre una svolta nella sfera degli affetti. Ora, il 19 luglio ci sarà il transito di Venere, che dal segno dei Gemelli passerà a quella del Cancro.

Presto Venere e Mercurio saranno la coppia d’oro dell’estate e segneranno la riscossa per 3 segni zodiacali che hanno sofferto a giugno

Si tratterà di un arrivo molto atteso per tutti e tre i segni di acqua, che a giugno hanno subito parecchi patimenti. L’oroscopo di giugno per i nati sotto queste stelle è stato negativo in molte delle sfere dell’agire umano. Dal lavoro ai soldi, dalla salute alle questioni di cuore e i sentimenti in generale.

In particolare, Venere in Cancro simboleggia ed esalta gli affetti, l’intimità, è alla ricerca di coccole e protezione. Inoltre accentua gli sbalzi di umore che sono già un elemento caratteristico di questo segno lunatico per antonomasia.

Dal 19 luglio all’11 agosto Venere sarà bellissima in Cancro e proteggerà le faccende amorose, specie per i single in cerca di conferme o di svolte. A beneficiarne saranno tutti e 3 i segni di acqua (Scorpione e Pesci, oltre al Cancro). Più in generale il periodo si rivelerà molto buono considerato l’influsso positivo di Mercurio. È questa la stella dell’astuzia, della scelta giusta e dei piccoli colpi di fortuna (come al gioco, per esempio).

Tuttavia, per i 3 segni d’acqua l’estate 2022 non verrà certamente ricordata come l’estate migliore in assoluto. Questo primato spetta invece ai 3 segni di fuoco, baciati a lungo dall’influsso di molti pianeti forti. Per Cancro, Pesci e Scorpione sarà invece l’occasione giusta per segnare a proprio favore una piccola rivincita. Partendo dall’amore e, magari, da qualche piccola scelta azzeccata, capace di imprimere una grande svolta.

