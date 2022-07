Presto per il titolo Gefran i nodi potrebbero venire al pettine. Gli scenari più probabili secondo l’analisi grafica

Dopo un ultimo anno borsistico senza infamia e senza lode, la performance è stata in linea con quella media del settore di riferimento, presto per il titolo Gefran i nodi potrebbero venire al pettine.

Dopo aver fallito il tentativo di aggiornare i massimi storici, le quotazioni hanno iniziato un ribasso che ha quasi raggiunto il suo I obiettivo di prezzo in area 8,20 euro. Su questo livello si deciderà, quindi, il futuro del titolo.

La tenuta di questo livello, infatti, potrebbe spingere nuovamente le quotazioni al rialzo con possibilità di andare ad aggiornare i massimi storici. La massima estensione rialzista, infatti, si potrebbe posizionare oltre quota 12 euro.

Al ribasso, invece, lo scenario più probabile è quello mostrato in figura. Nel caso della rottura del supporto, quindi, le quotazioni di Gefran potrebbero dirigersi verso area 6,30 euro (II obiettivo di prezzo). La massima estensione ribassista, invece, potrebbe andare a collocarsi in area 4,4 euro.

La valutazione di Gefran

Dal punto di vista dei multipli di mercato solo il PE esprime una forte sottovalutazione. Se, ad esempio, consideriamo il rapporto prezzo utili scopriamo che le quotazioni del titolo esprimono una sottovalutazione di circa il 40%. Sottovalutazione che aumenta se si considerano come riferimento non solo i competitors italiani, ma tutto il settore europeo. In questo caso la sottovalutazione sale intorno al 50%. Inoltre, con un ratio “enterprise value to sales” di circa 0,69 per l’esercizio in corso, la società appare sottostimata.

Anche l’incremento delle revisioni dell’utile per azione appare molto positivo negli ultimi mesi. Gli analisti prevedono ora una maggiore redditività rispetto al passato. Tutto questo si traduce in un Fair PE (calcolato su riviste specializzate tenendo conto delle prospettive di crescita, dei rischi e del settore di riferimento) che esprime una sottovalutazione di oltre il 30%

Per gli analisti che coprono il titolo la raccomandazioni è accumulare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione di oltre il 50%.

Nella valutazione del titolo un altro aspetto che va considerato è il rendimento del suo dividendo. Allo stato attuale si aggira intorno al 4%. Per i prossimi anni, invece, il rendimento è visto in crescita e su livelli superiori al 5%.

Il titolo Gefran (MIL:GE) ha chiuso la seduta del 5 luglio a quota 8,71 euro, in ribasso dell’1,36% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

