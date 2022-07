Forte ribasso, ma questa potrebbe essere una trappola per ribassisti, una finta per poi lasciare spazio a nuovi rialzi da domani in poi. Il responso del setup per il momento è ribassista, ma si preferisce attendere domani per valutare la possibile realtà dei fatti.

Procediamo per gradi.

Alle ore 16:34 della giornata di contrattazione del giorno 5 luglio abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

12.515

Eurostoxx Future

3.376

Ftse Mib Future

20.850

S&P 500 Index

3.768,41.

Se il ribasso non è finito si attenderà un minimo il 16 agosto o il 17 ottobre

In rosso, le attese del frattale annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2022.

In blu, cosa è accaduto fino al giorno 24 giugno.

Previsioni per la settimana in corso

Si dovrebbe formare il massimo fra lunedì e martedì e poi assistere a una discesa fino alla giornata di venerdì. Per il momento, il percorso campione è stato rispettato, tranne che il setup ha formato il minimo oggi (potrebbe anche essere quello settimanale) e domani si assisterà a uno swing rialzista. In caso contrario, la discesa potrebbe continuare fino al 16 agosto e oltre.

Il responso del setup per il momento è ribassista, ma sono ancora possibili rialzi dei mercati

Dax Future

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 12.987. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 13.365.

Eurostoxx Future

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 3.497. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 3.584.

Ftse Mib Future

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 21.600. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 22.240.

S&P 500 Index

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 3.752. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 3.711.

Posizione di trading multidays in corso dei nostri Trading Systems

Segnale Long su Wall Street. Short sugli altri listini azionari analizzati dall’apertura del 4 luglio.

Cosa potrebbe accadere nella giornata di mercoledì sui mercati azionari?

Sono possibili nuove vendite e i prezzi dopo un’apertura con tentativo di rimbalzo potrebbero tornare a scendere anche con una certa forza.

