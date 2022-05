Semplici e pratici trucchi per riparare una cerniera rotta e riaverla perfettamente funzionante

Grazie alla cerniera lampo abbiamo la possibilità di indossare e togliere i vestiti facilmente e velocemente, senza dover usare i bottoni. Le troviamo non solo sugli abiti che indossiamo ma anche sulle borse, le scarpe, le valigie e altro.

A volte può capitare, che le cerniere lampo si rompano o si inceppano.

In questo articolo spieghiamo semplici e pratici trucchi per riparare una cerniera rotta senza doverla sostituire e senza avvalersi di un sarto.

Ritrovarsi con la cerniera bloccata è il caso più frequente ed esistono alcuni pratici trucchi per farla funzionare perfettamente.

Cursore incastrato dalla stoffa

Può capitare che la cerniera resti bloccata da un lembo di stoffa incastrato nel cursore. Munirsi di pinzette afferrare il tessuto, e spostarlo delicatamente dal cursore.

Come lubrificare la zip

Se ci ritroviamo con la chiusura lampo completamente bloccata e che proprio non vuole muoversi, possiamo utilizzare un lubrificante, come la grafite di una matita, che è un ottimo sbloccante. Basta far scorrere la punta della matita alcune volte lungo la cerniera, nel punto dove il cursore è bloccato. Far scendere la zip su e giù, fino a che non scorra perfettamente.

Se ci ritroviamo con una zip che si apre continuamente, esiste un semplice modo per ripararla.

Aprire completamente la cerniera e osservare con attenzione se ci sono dei dentini storti. Nel caso, munirsi di pinzetta e raddrizzare il dentino facendo attenzione a non romperlo.

Cerniere separate

Se chiudiamo la cerniera e notiamo, che i due lati sotto il cursore si aprono è perché quest’ultimo si è allentato ed esercita poca pressione sui dentini. Basta stringerlo delicatamente ad entrambi i lati, con uno schiaccianoci o una pinza.

Come sostituire il cursore

Munirsi di cursore e fermo uguali a quelli che dobbiamo sostituire. Alzare con una pinza il fermo situato alla fine della cerniera. Procedere facendo scorrere il cursore fra le due file di dentini ed arrivare fino giù alla chiusura. Schiacciare con le pinze il cursore, e farlo scendere su e giù per verificare che funzioni bene.

