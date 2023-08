Da anni ormai esiste una mensilità aggiuntiva che riguarda sempre più pensionati. Ed il mese in cui un pensionato incassa questa mensilità aggiuntiva è il mese di luglio. La prestazione aggiuntiva si chiama quattordicesima, ed è destinata solo ad alcuni pensionati. Presenta questa domanda all’INPS e prenderai più di pensione! Vediamo di cosa si tratta.

Ma la prestazione negli anni è stata estesa sempre di più come platea di riferimento. Significa che sempre più pensionati possono percepirla. Ma chi, pur avendone diritto non l’ha ancora presa con il rateo di luglio, può intervenire. Basta sapere come fare.

Presenta questa domanda all’INPS, puoi prendere da 336 a 655 euro in più sulla pensione

La mancata erogazione della tredicesima mensilità sulla pensione può dipendere dalla mancanza dei requisiti o da un problema di natura diversa, che magari presuppone un errore dell’INPS. Nel primo caso inutile dire che nulla si potrà fare. Perché la quattordicesima viene erogata a soggetti che hanno una pensione fino a 2 volte il trattamento minimo INPS in vigore nell’anno di erogazione. E riguarda pensionati con almeno 64 anni di età. Chi compie questa età dopo luglio, prendere la quota di quattordicesima (per i mesi successivi al 64imo compleanno), a dicembre.

E saranno tanti dodicesimi di quattordicesima quanti sono i mesi successivi al compimento di questa età anagrafica. Tornando all’importo della pensione, essendo il trattamento minimo INPS 2023 pari a 563,74, la quattordicesima spetta a pensionati con assegni fino a 1.127,48 euro al mese. Prendi una pensione inferiore a questa cifra ed hai oltre 64 anni di età già compiuti? allora dovresti aver preso la quattordicesima. Se non te l’hanno data, vediamo la domanda che devi presentare.

Ricostituzione per quattordicesima

Con la Legge di Bilancio 2017 è stato allargato il diritto alla quattordicesima a pensioni fino a 2 volte il trattamento minimo (fino al 2016 la soglia era 1.5 volte il trattamento minimo). Gli importi però restano superiori per pensioni fino a 845,61 euro (1,5 volte il trattamento minimo INPS). Inoltre, gli importi si differenziano in base al numero di anni di contributi versati. Per chi ha versato oltre 25 anni, la quattordicesima è pari a 655 euro per pensioni fino a 1,5 volte il minimo, e 504 euro per quelle fino a 2 volte.

Allo stesso modo, per le pensioni più basse per chi ha più di 15 anni di contributi versati e meno di 25 anni, la mensilità aggiuntiva è pari a 546 euro, mentre scende a 420 euro per le pensioni più alte (e fino a 1.127,48 euro). Per pensionati con meno di 15 anni di versamenti invece, importi che passano a 437 e 336 euro. Per chi rientra in questi requisiti e avrebbe dovuto prendere la quattordicesima ma non lo ha fatto, la strada esiste. Bisogna presentare domanda di ricostituzione della pensione. Ed il motivo è proprio la mancata erogazione delle prestazione. Basta compilare l’apposito form sul sito dell’INPS, tramite patronato o con SPID, CIE o CNS ed il gioco è fatto. Occorrerà indicare i redditi percepiti negli ultimi anni in modo tale da consentire all’INPS di verificare il diritto alla prestazione. Chi presenta questa domanda all’INPS riuscirà ad ottenere ciò che gli spetta di diritto anche se non lo ha ancora ricevuto.

