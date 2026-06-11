Congedo matrimoniale 2026, non spetta a tutti: ecco chi può richiederlo e per quanti giorni

Il congedo matrimoniale resta una delle agevolazioni meno conosciute dai lavoratori. Ecco chi ne ha diritto nel 2026, quanti giorni spettano e quali requisiti bisogna rispettare per ottenerlo.

l congedo matrimoniale 2026 resta una tutela importante per chi si sposa o costituisce un’unione civile e ha bisogno di assentarsi dal lavoro senza perdere la retribuzione. La regola generale è nota, ma nella pratica emergono dubbi su durata, preavviso, tempi di utilizzo e soggetti che pagano l’indennità.

Infatti, la disciplina non si esaurisce nella sola legge. Contano anche le indicazioni INPS, i singoli CCNL e, su alcuni punti, anche la giurisprudenza. Per questo motivo è utile chiarire subito cosa spetta nel 2026 a dipendenti e datori di lavoro, evitando confusione con ferie, permessi o altre assenze retribuite.

Chi ha diritto al congedo matrimoniale 2026

Il congedo matrimoniale 2026 spetta in via generale ai lavoratori dipendenti che contraggono un matrimonio con effetti civili. Va ricordato che la tutela vale anche per le unioni civili, perché l’evento rilevante è quello riconosciuto dall’ordinamento. Non serve quindi il rito religioso per maturare il diritto.

Allo stesso tempo, non ci sono differenze di principio tra rapporti a tempo determinato e tempo indeterminato. Il punto decisivo è la natura subordinata del rapporto di lavoro. Inoltre, il beneficio può spettare anche in caso di seconde nozze, purché il matrimonio abbia validità civile.

Esistono però esclusioni precise. Infatti, non ne beneficiano i lavoratori assunti da meno di una settimana e quelli che si trovano ancora in periodo di prova. In questo caso il legislatore e la prassi amministrativa mantengono una linea restrittiva, che le aziende devono applicare con attenzione.

Un capitolo a parte riguarda i disoccupati. L’INPS può riconoscere l’assegno per congedo matrimoniale anche a chi non è occupato al momento delle nozze, ma solo se nei 90 giorni precedenti risultano almeno 15 giorni di lavoro alle dipendenze di aziende industriali, artigiane o cooperative. Per questo motivo non basta il solo stato di disoccupazione: serve un requisito contributivo e lavorativo ben preciso.

Va ricordato che la cornice generale è comune, ma i CCNL possono prevedere regole specifiche. Alcuni contratti collettivi disciplinano in modo più puntuale modalità di richiesta, decorrenza o durata. In questo caso il lavoratore deve sempre verificare sia la normativa generale sia il contratto applicato in azienda, perché una lettura troppo semplificata può portare a errori.

Durata ordinaria di 15 giorni, preavviso e documenti da consegnare

La durata ordinaria del congedo matrimoniale 2026 è di 15 giorni di calendario. Significa che si contano anche sabati, domeniche e altri giorni non lavorativi. Inoltre, i giorni vanno fruiti in modo consecutivo: la regola generale non consente di spezzare il congedo in più periodi distinti.

Allo stesso tempo, è possibile che un CCNL preveda una disciplina diversa. Alcuni settori possono stabilire durate particolari o modalità applicative più dettagliate. Per questo motivo la soglia dei 15 giorni resta il riferimento ordinario, ma non sempre è l’unico dato da considerare.

La richiesta deve essere presentata al datore di lavoro con un congruo preavviso. Nella prassi si indica in genere almeno 6 giorni prima dell’inizio dell’assenza. Il dipendente deve comunicare con chiarezza quando intende iniziare il congedo, così da permettere all’azienda di organizzare turni e sostituzioni.

Inoltre, dopo il rientro in servizio scatta un altro adempimento importante. Il lavoratore deve consegnare il certificato di matrimonio, o la documentazione equivalente, entro 60 giorni dal rientro. È un termine rilevante perché serve a confermare formalmente il diritto al beneficio e a chiudere la pratica amministrativa.

Va ricordato che il congedo matrimoniale non coincide con le ferie. Non è neppure assimilabile ai permessi o ai congedi parentali. Infatti, si tratta di un istituto autonomo, collegato in modo diretto all’evento del matrimonio o dell’unione civile. Inoltre, in linea generale, non si fruisce durante il periodo di preavviso di licenziamento, proprio perché quella fase ha regole proprie e finalità diverse.

La regola dei 30 giorni, il rinvio secondo la Cassazione e chi paga

Il principio operativo è questo: il congedo matrimoniale 2026 va normalmente utilizzato entro i 30 giorni successivi al matrimonio. Questa è la regola generale più seguita anche nella prassi aziendale. Se l’assenza non può partire subito per esigenze organizzative, il congedo può essere concesso o completato entro quel termine.

Tuttavia il punto non va letto in modo troppo rigido. Infatti, la Cassazione 9150/2012 ha chiarito che il rinvio oltre i 30 giorni può essere possibile, purché il congedo resti comunque collegato al matrimonio. In altre parole, non basta scegliere una data qualsiasi: deve restare evidente il nesso con le nozze o con le esigenze connesse all’evento.

Per questo motivo il rinvio non costituisce un diritto assoluto. Conta il singolo CCNL, conta l’organizzazione aziendale e conta anche l’accordo con il datore di lavoro. In questo caso è prudente formalizzare la richiesta per tempo, evitando di considerare automatico uno slittamento di settimane o mesi.

Sul piano economico, il lavoratore ha diritto a una retribuzione sostanzialmente piena. Una parte è coperta dall’INPS, attraverso l’assegno per congedo matrimoniale riferito in genere a 7 giorni. La quota residua resta a carico del datore di lavoro, che normalmente anticipa l’intero importo in busta paga.

Inoltre, il dipendente può anche rinunciare al congedo, in tutto o in parte. Non esiste infatti un obbligo di utilizzare per forza tutti i giorni spettanti. Allo stesso tempo, la rinuncia o il rientro anticipato vanno gestiti con attenzione, perché possono incidere sul trattamento economico e sulle verifiche aziendali. Proprio per evitare contestazioni, conviene distinguere sempre tra congedo matrimoniale, ferie e periodo di preavviso, che seguono regole diverse e non devono essere confusi.