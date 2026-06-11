TFR in azienda o fondo pensione? La decisione che può cambiare il tuo futuro (ecco perchè)

TFR in azienda o fondo pensione? Una scelta che può influire sul valore del risparmio accumulato negli anni. Ecco gli aspetti da considerare prima di decidere quale strada seguire per il proprio futuro previdenziale.

Dal 1° luglio 2026 cambiano le regole sulla destinazione del TFR e il punto centrale è il nuovo meccanismo di silenzio-assenso. Per molti lavoratori del settore privato la decisione non potrà più essere rinviata senza effetti, perché in assenza di una scelta espressa il trattamento di fine rapporto potrà finire automaticamente in un fondo pensione negoziale.

Si tratta di una novità rilevante per i risparmi dei dipendenti. Infatti il TFR non è solo una liquidazione di fine rapporto, ma anche una quota di reddito differito che può restare in azienda oppure essere destinata alla previdenza complementare. Per questo motivo conviene capire bene tempi, regole e differenze tra le opzioni disponibili, senza trasformare il tema in una scelta automatica.

Dal 1° luglio 2026: chi deve scegliere il TFR e entro quando

Le nuove regole sul TFR dal 1° luglio 2026 riguardano anzitutto i lavoratori del settore privato assunti dal 1° luglio 2026. Da quella data, al momento dell’ingresso in azienda, il dipendente avrà 60 giorni dall’assunzione per comunicare la propria decisione sulla destinazione del trattamento di fine rapporto.

La scelta è chiara. Il lavoratore può lasciare il TFR in azienda oppure destinarlo a una forma di fondo pensione. Se però entro il termine non arriva alcuna comunicazione, scatterà il silenzio-assenso. In questo caso il TFR maturando sarà versato automaticamente nel fondo pensione negoziale di categoria, cioè quello collegato al contratto collettivo applicato dall’impresa.

Va ricordato che il meccanismo non indirizza verso un fondo scelto liberamente dal dipendente. L’adesione automatica porta infatti alla forma collettiva prevista per quel settore. Inoltre la norma tocca anche chi è già occupato ma non ha mai espresso alcuna preferenza sulla destinazione del TFR.

Per questi lavoratori già in forza, la finestra per comunicare la scelta resta aperta fino al 31 dicembre 2026. In assenza di una decisione esplicita, l’assegnazione automatica al fondo negoziale scatterà con decorrenza dal 1° gennaio 2027. Allo stesso tempo, la fase transitoria serve a evitare passaggi immediati e a lasciare uno spazio minimo di valutazione.

Il punto, quindi, non è solo rispettare una scadenza formale. Il nodo vero è comprendere che il TFR può prendere strade diverse e che ogni strada ha effetti su rendimento, liquidità futura e tassazione. Per questo motivo il silenzio non sarà più neutrale.

TFR in azienda o fondo pensione: rendimenti, rischio e tasse

Il confronto tra TFR in azienda e fondo pensione parte da una differenza semplice. Se il trattamento di fine rapporto resta in azienda, segue una rivalutazione fissata dalla legge. La formula è nota: 1,5% fisso più il 75% dell’inflazione. Si tratta di un criterio automatico, facile da leggere e senza costi di gestione diretti per il lavoratore.

Questa soluzione offre maggiore prevedibilità. Infatti il dipendente sa che la somma cresce secondo una regola stabilita e non dipende dall’andamento dei mercati finanziari. Allo stesso tempo, il TFR lasciato in azienda non costruisce una pensione integrativa e resta legato alla logica tradizionale della liquidazione di fine rapporto.

Se invece il TFR viene conferito a un fondo pensione, le somme sono investite. In questo caso il risultato può essere più favorevole nel lungo periodo, ma non è garantito. Il rendimento dipende dal comparto scelto e dall’andamento dei mercati. Inoltre esiste un diverso profilo di rischio, perché il valore può oscillare nel tempo.

Va ricordato che non esiste una risposta valida per tutti. Un orizzonte lungo può aiutare ad assorbire fasi negative, mentre chi è più vicino alla pensione spesso guarda con maggiore attenzione alla stabilità. In questo caso conta molto il rapporto tra tempo disponibile, obiettivi previdenziali e tolleranza alle oscillazioni.

Cambia anche la tassazione. Il TFR in azienda è soggetto a tassazione separata. La previdenza complementare, invece, può beneficiare di un prelievo finale in genere più favorevole, con aliquota dal 15% al 9% in base agli anni di partecipazione. Inoltre restano possibili vantaggi fiscali sui contributi volontari, entro i limiti previsti. Per questo motivo il confronto va fatto su più piani e non solo sul rendimento atteso.