È proprio così, nella borsa di una donna possiamo trovarci di tutto e di più. Questo non ci stupisce quando vediamo una di quelle borse comode e capienti perché già sappiamo che dentro troveremo l’introvabile. Ma non è così scontato quando ci troviamo di fronte a una pochette o a una borsa piccolina, di quelle a tracolla e poco ingombranti. Anche da lì, noi donne possiamo tirare fuori tutto ciò che ci serve e non solo.

Ma c’è una cosa che non dovremmo mai dimenticare e cioè un piccolo beauty con tutto il necessario per un rapidissimo ritocco make up. Scopriamo in questo articolo con cosa riempirlo e i prodotti indispensabili per le emergenze trucco.

Ecco che cosa ogni donna dovrebbe portare sempre con sé per piccoli e veloci ritocchi make up

L’emergenza trucco può scatenarsi in qualsiasi momento soprattutto se passiamo fuori casa tutta la giornata. Un trucco realizzato la mattina prima di uscire, ormai, ha davvero ottime possibilità di arrivare alla sera ancora intatto. Però, anche quello più duraturo può avere bisogno di un piccolo ritocchino.

Per non farci trovare impreparate, possiamo aggiungere nella nostra borsa un piccolo kit versatile per ogni tipologia di make up e colore.

Gli accessori indispensabili

Questi possono essere principalmente tre. Al primo posto nella classifica delle necessità, per realizzare quel ritocchino che ravviva il nostro make up, c’è uno specchietto da borsa. Preferibilmente richiudibile per limitare un’eventuale rottura e 7 anni di sfortuna. Con questo possiamo darci un’occhiata in ogni momento della giornata per capire quando è arrivato il momento di fare qualcosa al nostro trucco.

Al secondo posto, un pennellino per il viso portatile, richiudibile oppure con una sua copertura per evitare di farlo entrare in contatto con l’esterno.

Infine, al terzo posto non dovrebbe mai mancare un bastoncino di cotone per correggere eventuali sbavature dell’ombretto.

Ad ogni modo in tema ombretti, se volessimo un suggerimento in più, ecco svelato come fissare e far durare più a lungo l’ombretto con questi 4 semplicissimi metodi.

I prodotti make up indispensabili

Nel nostro beauty kit da portare sempre in borsa per un ritocco lampo al make up, possiamo inserire anche questi prodotti. Per il viso, andrà benissimo una cipria compatta.

Possiamo, per esempio, sceglierne una opacizzante se avessimo una pelle tendente a lucidarsi o leggermente grassa.

Andremo così a compattare la pelle e a rinfrescare il fondotinta e il correttore ma solo se li abbiamo già stesi nel modo corretto.

Infatti, attenzione ad applicare il correttore in questo modo perché potremmo non valorizzare la nostra pelle e in questo caso potrebbe non esserci ritocco adeguato.

Infine, per le labbra possiamo scegliere tra un burro cacao, magari in inverno, un gloss rimpolpante o il nostro rossetto preferito.

Ecco, allora, che cosa ogni donna dovrebbe portare sempre con sé per piccoli e veloci ritocchi make up.

Nella nostra borsa dovremmo trovare sempre lo spazio per un piccolo beauty da riempire con specchietto, pennellino richiudibile, bastoncini di cotone, cipria e un prodotto per le labbra.

