Paolo Bonolis è pronto a mollare tutto? Ecco quello che sta vivendo il celebre conduttore

Paolo Bonolis il prossimo anno torna alla conduzione di Ciao Darwin, la fortunatissima sfida TV delle reti Mediaset. Intanto pronuncia il nome del suo erede cui passare le chiavi dei suoi programmi di successo. Cerchiamo il nome e i motivi.

Sessantuno anni e ben portati. Nel mondo della TV non sono nemmeno tanti se si considera che Amadeus, che porta sulle spalle la Direzione Artistica del Festival di Sanremo, ne ha 60. Milly Carlucci ne ha 68 e gestisce tutta la bagarre di Ballando con le Stelle. Per non parlare di Iva Zanicchi che di anni ne ha 82 e balla in TV. Paolo Bonolis, quindi, tra gli altri, con i suoi 61 anni, può quasi essere considerato un giovinetto. Eppure, inizia a mormorare il nome di un suo possibile successore. Non fa mistero del nome e della persona che ritiene possa avere le caratteristiche tali da poter impersonare al meglio la conduzione di alcuni programmi, storicamente a marchio Bonolis.

Chi è l’erede del mattatore televisivo amatissimo dal pubblico di massa

Si tratta dell’ex ballerino Stefano De Martino, attualmente al timone di Bar Stella in seconda serata su Rai Due. Per la presentazione del libro, Notte Fonda, Bonolis chiama a sé proprio Stefano per parlare al pubblico del teatro Diana di Napoli lo scorso 25 novembre. Il condottiero di Ciao Darwin e Avanti un altro, non perde occasione per spendere parole di apprezzamento verso De Martino. Lo trova capace, naturalmente simpatico e in grado di far da padrone di casa nell’ambito di un programma TV più articolato. Ma quel che in molti si chiedono è se Paolo Bonolis è pronto a mollare tutto alla scadenza dei contratti attuali.

Gli indizi che fanno mal pensare sulla carriera di Bonolis

Sommando gli ultimi aneddoti della vita privata e professionale di Bonolis, i dubbi montano. Ma procediamo con ordine.

In primis probabilmente le vicende personali possono aver dato uno bello scossone al popolare conduttore. Soprattutto le parole di lei, Sonia Bruganelli, tramite i media, potrebbero verosimilmente rappresentare una vera tempesta per l’animo di Paolo. Con un certo orgoglio Sonia dichiara di non condividere con Paolo nemmeno un caffè oltre alla notizia nota degli appartamenti separati. E pensare che per molto tempo hanno lavorato insieme nel dietro le quinte del piccolo schermo. Ma qualcosa tra i due va storto. E sono certo affari da snocciolare in famiglia. Quel che rimane è il dolore e il dispiacere.

Paolo Bonolis è pronto a mollare tutto? Cosa ce lo fa pensare e perché

Non solo i fatti di vita privata ci mancava anche il concorrente di Ciao Darwin, Gabriele Marchetti, che durante la disputa di una competizione nel 2019 riporta lesioni importanti. Oggi è tetraplegico e anche se il Tribunale assolve gli imputati, la “macchia” rimane. E quel filo di amarezza tant’è che forse anche per questo alcuni giochi della prossima edizione saranno cambiati.

L’altro motivo che ci fa preoccupare circa la possibilità per Bonolis di attaccare tutto al chiodo è proprio il tenere a bottega Stefano De Martino e la stima nei suoi confronti. Che sia già pronto al passaggio di consegne? Potrebbe anche darsi anche se non nell’immediato.