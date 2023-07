Prepara la casa per l’estate con 10 acquisti di cui non potrai fare assolutamente a meno

Sta per arrivare il caldo torrido, questi giorni sono un assaggio ma presto l’estate entrerà nel vivo e dobbiamo farci trovare pronti. Se abbiamo già fatto le pulizie generali dobbiamo organizzarci per questa stagione che si preannuncia rovente. Ecco come fare.

Cosa significa preparare la casa per una stagione in particolare? Significa sicuramente fare le pulizie approfondite, quindi comprare gli oggetti che ci mancano e che potrebbero rendere più vivibile una situazione complicata. E il caldo estivo è in grado di renderci la vita davvero un inferno. Il primo oggetto che potrebbe tornarci utile è un timer per la doccia. Ne faremo tantissime a causa del caldo e del sudore e i consumi di acqua potrebbero farci piangere alla fine del mese. Con un timer potremmo regolarci, il prezzo su internet è di 23 euro.

Se vogliamo tenere in ordine la casa e faticare di meno con le pulizie compriamo dei cesti in vimini, macramè o bambù per raccogliere oggetti, panni e alimenti che solitamente lasciamo in giro per le stanze. Se scegliamo i materiali naturali faremo del bene all’ambiente domestico e ci sembrerà di stare in vacanza. Il costo potrebbe aggirarsi sugli 89 euro. Anche i cesti di iuta da appendere in casa e in cui mettere lavanda, eucalipto e menta sono utili per avere sempre un buon odore nelle camere. Il prezzo su internet è di 12 euro a vaso.

Come raffreddare casa

Prepara la casa per l’estate, ci sarà da combattere il caldo. Il ventilatore umidificatore Dyson ha dimensioni ridotte, una grande potenza e ci fa risparmiare sulla corrente elettrica. Il prezzo è di 189 euro ma è un oggetto di cui non potremo fare a meno. Anche il raffreddatore per smartphone sarà utile. Della nostra tecnologia preferita non possiamo fare a meno, seduti in balcone a prendere il fresco navighiamo su internet più di quanto dovremmo, rischiando di danneggiare lo smartphone. Possiamo evitare danni spendendo 30 euro e tenendo al sicuro il nostro cellulare.

Se vogliamo tenere le bevande al fresco anche quando stanno fuori dal frigo, potremmo acquistare le aste raffreddanti. Sono utili per ogni tipo di bevanda comprese birra e vino, il costo è di 25 euro ma si tratta di un investimento utile e proficuo. E sempre in tema di bevande sarebbe utile avere in casa la macchina per il caffè freddo. Ne esiste in commercio un modello da 1 gallone, classe energetica A, al prezzo di 39,99 euro. La troviamo su Amazon e il marchio è Zulay Kitchen.

Prepara la casa per l’estate per lo sport e il benessere

Se abbiamo rinnovato casa e vogliamo attirare la fortuna dovremmo comprare delle candele bianche. E naturalmente il contenitore dentro cui inserirle per illuminare balcone, terrazza o giardino creando atmosfera nella zona relax. Le candele costano pochissimo mentre per il portacandele potremmo spendere 28,99 euro acquistando su Amazon le lanterne Led effetto rattan a energia solare.

In estate dobbiamo mantenerci in forma. Se abbiamo sistemato casa troviamo un angolo per una Fitness machine total power, costo 68,90 euro. Possiamo fare crunch per addominali, pettorali, esercizi per glutei e gambe, tutto in un solo attrezzo che si può chiudere facilmente e occupa poco spazio. E dopo aver fatto la doccia avremmo bisogno delle creme per dare sollievo a tendini e muscoli. Warmup cream mette in vendita nel sito Sportlab un set completo al prezzo scontato di 29 euro invece che 49 euro. Prendersi cura della casa e della nostra persona sarà fondamentale questa estate per resistere alle alte temperature in vista dell’autunno rinfrescante.