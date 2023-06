3 smalti delle donne francesi saranno quelli più usati da tutte le italiane quest’estate sotto l’ombrellone

Molto pensano sbagliando che la French Manicure sia una tecnica francese con cui prendersi cura delle unghie. Si tratta invece di una tecnica americana che prevede l’applicazione dello smalto lungo il bordo superiore dell’unghia. E allora perché si fa riferimento alla Francia quando si parla di unghie?

Ogni volta che arriva il momento dell’anno in cui la Paris Fashion Week diventa protagonista, gli occhi degli addetti ai lavori si rivolgono verso un’unica direzione. Scoprire come portano le unghie le parigine doc ci permette di capire quale sarà la tendenza dell’estate. Perché è proprio da Parigi che arriva lo stile chiave che verrà poi copiato in tutto il Mondo. Look veloce, semplice e naturale questo è il codice che arriva dall’Oltralpe.

Colori oro per non allontanarsi dal nude look, varie tonalità di rosso quando si vuole osare. Ma è la qualità a fare la differenza. La nail art ha trovato nei brand francesi gli interpreti che più si avvicinano allo stile delle parisien. È il caso di Peggy Sue, marchio presente nel mercato fin dagli anni Novanta, ha una vasta gamma di colori e punta sulle tonalità oro e sul rosso per caratterizzare quest’estate. Qualità altissima come raccomandato dalle estetiste e dai professionisti più esigenti, un occhio attento anche al prezzo che deve essere contenuto. Gli smalti devono poter essere applicati facilmente e altrettanto facilmente rimossi anche con unghie fragili e delicate.

Con l’aiuto delle olandesi

3 smalti delle donne francesi sono in grado di sorprenderci grazie alle soluzioni più originali. Il rinforzante per le unghie che diventa smalto è un fenomeno che non è nato in Francia ma che si è affermato a Parigi per poi uscire dai confini nazionali e conquistare l’Europa. Anche le donne italiane ne vanno pazze. L’effetto lattiginoso convince e anche chi ha le unghie danneggiate ne ricava enormi benefici. Stare molte ore al mare, sotto l’ombrellone, potrebbe portare a unghie imperfette e a inestetismi imperdonabili.

Il rinforzante del brand olandese Herome aveva già riscosso successo, ma è stata la Francia a decretarne il salto di qualità. Le donne francesi amano l’effetto porcellanato e traslucido soprattutto quando le unghie non sono perfette. Inutile nascondersi e provare imbarazzo, il rimedio esiste. Oltre a curarle, le unghie vengono protette. Di solito in Francia, dopo una manicure, si usa il rinforzante della Herome per riparare i danni fatti dal sole e dalla salsedine.

3 smalti delle donne francesi che rivoluzionano il mercato

La manicure francese è molto popolare ai nostri giorni. Si contrappone alla French Manicure e questo è un fatto curioso. Sappiamo che sia francesi che americani sono pragmatici e puntano dritti al risultato. Le tecniche dei francesi non sono meno efficaci di quelle americane. È così con gli smalti green privi di tossine, prodotti naturali al 90%, le estetiste e le nail artist francesi riescono a ridare vitalità alle unghie danneggiate e a rigenerarle. Lo smalto Kure Bazaar per esempio offre varietà di colori che vanno dal rosso all’arancio abbinando audacia e composizione total green. Canfora sintetica, xilene e formaldeide che di solito caratterizzano gli smalti sono totalmente assenti.

La composizione naturale è possibile grazie all’utilizzo di pasta di legno, grano, cotone, patate, mais e bambù. Questi smalti si asciugano rapidamente, hanno una lunga tenuta e sono lucenti e molto intensi. Nelle spiagge italiane le donne sono pronte a sperimentare. Il successo è garantito.