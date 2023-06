Modelli Swatch da abbinare a 4 segni zodiacali nel 2023: perché portano fortuna e attirano denaro e amore

Sono icone degli anni Ottanta ma stanno vivendo una nuova stagione di successi. Gli orologi Swatch continuano a garantire qualità a ottimi prezzi e ci fanno scoprire i segreti dell’arte e del design. E portano fortuna. Ne sanno qualcosa alcuni segni zodiacali.

Il modello Swatch da donna che rappresenta la Venere di Botticelli, sarebbe uno degli orologi della casa svizzera che porta più fortuna di tutti. Almeno in questo 2023. La nascita di Venere è uno dei dipinti che rappresenta la purezza dell’amore in maniera chiara e nitida e sarebbe un ottimo acquisto per il segno dell’Ariete.

Secondo gli esperti, la posizione di Venere quest’anno è splendida per il segno dell’Ariete che si troverà a poter scegliere e a influenzare decisamente il proprio percorso sentimentale. A fine anno questo modello elegante e colorato potrebbe portare anche tanti soldini. Per avere l’amuleto targato Swatch l’investimento da fare è minimo. Il costo è di 95 euro.

Nessuna opposizione seria

Tra i modelli Swatch da abbinare a 4 segni che saranno fortunati quest’anno c’è l’How Majestic creato per festeggiare i 70 anni del regno della Regina Elisabetta. Toro ascendente Capricorno per una delle regine più longeve e più amate della storia inglese. E proprio il segno del Toro avrà in questa fine di 2023 occasioni d’oro da sfruttare assolutamente. Il circolo virtuoso è stato innescato nei primi 6 mesi dell’anno, ora bisogna raccogliere quanto seminato. Per farlo con il favore degli astri questo orologio da donna amuleto e portafortuna è il più indicato. Lo troviamo in commercio al prezzo di 105 euro.

Un modello da uomo da non perdere assolutamente è Le fils de l’homme by Rene Magritte. Tema natale per Magritte Sole in Scorpione. I nati sotto questo segno hanno una caratteristica fondamentale confermata anche per il 2023 e cioè la lucidità. Questo punto di forza sta portando lo Scorpione a vivere uno degli anni più fortunati di sempre, nonostante Saturno contro e Giove in opposizione. L’orologio Magritte rafforzerà le difese contro gli astri opposti e aiuterà l’influenza del Sole. Denaro e amore sono garantiti fino a dicembre. Il costo del nostro portafortuna è di 105 euro sul sito della casa svizzera.

Modelli Swatch da abbinare a 4 segni invidiati da tutti

Un modello Swatch molto intrigante e che porterà una svolta negli affari e nella vita sentimentale di chi lo compra è il Blue Rebel. Il segno coinvolto maggiormente è quello dei Gemelli. Rappresenta la divisione tra intelletto e sfera emozionale, il colore che mette insieme queste 2 parti contraddistinte per i Gemelli è proprio il blu. In tutte le sue sfumature.

Il segno dei Gemelli sta andando alla grande nel 2023 ma ora è arrivato il momento di avere una ulteriore spinta. Vivere un grande amore potrebbe essere un sogno già in atto, marzo era il mese indicato come propizio. Se non è successo basta aspettare. Gli ultimi mesi saranno dedicati agli incassi che andranno tutti ottimamente. Lo Swatch Blue Rebel costa solo 95 euro, mettiamo carburante nel serbatoio e finiamo l’anno in bellezza. Saturno e Giove stanno sorridendo e Marte ci viaggia accanto. Dobbiamo solo approfittarne.