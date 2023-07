6 idee originali per decorare muri esterni e pareti interne delle case al mare, oltre i rampicanti

È tempo di villeggiatura e di vacanze al mare, ma come abbellire le pareti di casa e renderle più accoglienti? Ecco le soluzioni economiche per coprire e decorare le pareti interne ed esterne

Dopo un lungo inverno è arrivato il momento di trasferirsi o affittare una casa al mare per trascorrere più tempo possibile in villeggiatura. Mesi, o settimane, spensierate dove trovare un po’ di pace lontano dalla città e vivere in pieno le ferie. Per chi ama il mare ed il sole è il massimo avere una casetta vicino la spiaggia, ideale anche per organizzare aperitivi e cene con gli amici. Anche se l’abitazione non è sfruttata tutto l’anno, è importante che sia comunque accogliente e confortevole, arredata nel modo giusto. Non è necessario spendere cifre esorbitanti, almeno per quanto riguarda le decorazioni. Qualsiasi sia il nostro stile, alcuni lavoretti fai da te potrebbero contribuire a rendere più bella la nostra casa al mare.

Non solo le piante, ecco 6 idee originali per decorare muri con stile e spendendo poco

Sicuramente un tocco di verde è indispensabile in una casa al mare, se abbiamo la fortuna di avere il giardino potremo sbizzarrirci. Ma anche se abbiamo un piccolo spazio esterno o un balcone qualche pianta potrebbe abbellire i muri, regalandoci meravigliose fioriture. In questo caso bisognerebbe considerare qualche rampicante adatto alla zona in cui viviamo, in termini di clima. Al Nord Italia scegliamo ortensia, glicine, edera e vite, al Sud buganvillea, gelsomino e tante altre che resistono al caldo afoso.

Tantissime varietà tra cui scegliere, anche quelle che crescono bene in vaso e non sono difficili da coltivare. Ma se non abbiamo uno spiccato pollice verde, potremo prendere ispirazione tra queste 6 idee originali per decorare muri e abbellirli. Una soluzione, utile anche per coprire imperfezioni, è usare dei grigliati in legno, o bambo. Sono pannelli di sostengono per le piante che possono servire a decorare.

Si trasformano in semplici e comodi portaoggetti, sono facili da montare e se colorati rendono lo spazio ancora più allegro. Un classico intramontabile, per coprire muri sporchi o rovinati e abbellire gli esterni, è il pallet, il protagonista di molti lavori fai da te. Appendiamolo al muro dopo averlo lucidato e verniciato e usiamolo come mensola per le nostre candele e illuminazioni da esterno, o come grazioso porta piantine. La terza soluzione è impiegare dei rivestimenti decorativi per l’esterno, come i pannelli in finta pietra, in perfetto stile country.

Creatività dentro le mura di casa

Sarebbe opportuno tinteggiare le pareti interne di casa con colori tenui, pastello, magari che ricordano il tema mare. Quindi rispolveriamo in soffitta tutti gli oggetti utili a decorare una parete con zero euro. Chi possiede ceste piccole e grandi di ogni epoca, più o meno decorate, potrà finalmente sfoggiarle, appendendole al muro. Decoriamo le pareti con le decorazioni tessili, quelle realizzate in macramè o con altri tessuti, ispirandosi allo stile boho chic. Infine, recuperiamo dei listelli di legno per dare vita a delle piccolissime mensole. Scegliamo noi la larghezza, verniciamo e riempiamole di oggetti a tema marino, come conchiglie, sassolini, suppellettili a forma di pesce o corallo.