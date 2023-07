Capelli forti, lisci e senza crespo col segreto di bellezza dell’antico Medioevo che risolve l’effetto opaco

Hai una chioma opaca che non sprigiona lucentezza? Puoi occupartene in modo naturale. Con un rimedio del passato potrai ridare splendore e vivacità ai capelli, senza usare shampoo commerciali. Ecco come facevano gli antichi a preservare la bellezza in testa.

La quotidianità può mettere a dura prova i nostri capelli. Smog e stress li possono indebolire e far cadere sul pavimento. I famosi cento colpi di spazzola non sono una soluzione così efficace. Il contatto ripetuto con le setole, infatti, rischia di danneggiare seriamente la capigliatura. Anche i soliti prodotti del supermercato non sono una garanzia, poiché si spende denaro senza aver la certezza di risolvere il problema. Ma allora, come fare per avere di nuovo capelli forti, lisci e senza crespo? Basterà seguire l’esempio degli antichi. In epoca medievale, a quanto pare, ci si sapeva prendere cura del proprio corpo. Per rinforzare la chioma, la gente si affidava a una ricetta totalmente naturale, basata sull’utilizzo di due ingredienti. Anche tu la puoi facilmente riprodurre in casa, nonché applicarla in pochi passi.

Capelli forti, lisci e senza crespo se usi la maschera nutriente che illumina

La storia dello shampoo risalirebbe a tempi remoti. In passato, la tecnica di fare pressione sul cuoio capelluto richiedeva ingredienti presi perlopiù dalla natura. Questi cambiavano in base alle diverse culture e a ciò che si aveva a disposizione. Molti anni fa, ad esempio, i capelli si lavavano con un mix di erbe aromatiche e trucioli di sapone. Differente era la miscela usata nell’antico Egitto, e ancora più varia quella adottata in Africa.

Un metodo da cui prendere spunto, comunque, sembrerebbe quello impiegato nel periodo medievale. A quell’epoca, si usava detergere il capo con un impasto prodotto con uova e rum. Proprio questi due ingredienti ti aiuteranno a curare i capelli spenti e senza forza, anche al giorno d’oggi. Dovrai solamente ricreare una maschera casalinga di veloce applicazione.

Per il procedimento, sbatti 3 tuorli con due cucchiai di rum. Cerca di ottenere un composto sufficientemente cremoso e privo di grumi. Fai una bella doccia, quindi cospargi sulla chioma la pasta creata. Lasciala agire per cinque minuti, poi effettua un massaggio rapido e risciacqua bene sotto l’acqua.

Come rinforzarli e non farli spezzare

Pensi di avere dei capelli fragili e diradati che necessitano di cure? Inizia a seguire alcuni consigli intelligenti. Per vederli crescere in salute, dovresti rifarti ad alcune pratiche regolari. Mentre li stai lavando, effettua dei leggeri massaggi con i polpastrelli, per stimolare l’afflusso di sangue ai follicoli. Quando usi shampoo e balsamo, scegli quelli che contengono buone dosi di cheratina e vitamina E.

Durante la beauty routine, cerca di eliminare le doppie punte. Inoltre, riduci al minimo l’utilizzo di permanenti o colorazioni varie. Allo stesso modo, fai attenzione a piastra e asciugacapelli. Sfrutta l’estate per lasciarli asciugare all’aria o tamponando delicatamente con un asciugamano morbido.