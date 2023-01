Lo fai spesso ma questo gesto rende le bollette un salasso quando usi il termosifone: attento!

In questo periodo dell’anno hai probabilmente cominciato ad accendere i riscaldamenti. Molte persone ricorrono alle stufe o al camino e tante altre ai termosifoni. Se usi questi ultimi ti raccomandiamo di non commettere un grave errore se vuoi risparmiare sulla bolletta. Scopri quale!

Il caro bollette ha spinto tutti a prestare più attenzione ai consumi energetici e a cercare di ridurre al minimo gli sprechi. Il tutto nella speranza di risparmiare quanti più soldi possibili.

Con l’arrivo dell’inverno tu stesso starai prestando attenzione al modo in cui usi i riscaldamenti e tra questi ci sono anche i termosifoni.

Lo fai spesso ma questo gesto è un grave errore se vuoi risparmiare sulla bolletta

I termosifoni sono un ottimo modo per riscaldare il tuo appartamento. Tuttavia devi usarli correttamente se non vuoi aumentare le spese.

Sicuramente ti sarà capitato almeno una volta di far asciugare il bucato su un termosifone o di poggiarci sopra una tenda. Ecco, lo fai spesso ma questo gesto ti sta facendo spendere più soldi di quanto immagini. Oltre a ciò, evita anche di collocare mobili davanti al tuo termosifone. Tutto ciò ostacola la diffusione del calore e pertanto la stanza non si riscalda quanto dovrebbe.

Come avrai capito, se vuoi risparmiare sulla bolletta fai sì che non ci sia alcun ostacolo davanti ai termosifoni e nemmeno oggetti al di sopra.

3 trucchetti per spendere di meno usando il termosifone

Quindi, abbiamo visto un grave errore che hai probabilmente compiuto almeno una volta. Oltre ad evitare di fare quanto abbiamo descritto puoi anche seguire alcuni accorgimenti per risparmiare il più possibile quando usi i termosifoni per riscaldare la tua casa.

Prima di tutto, accertati di eseguire la manutenzione degli impianti, anche per evitare di incombere nelle sanzioni previste dalla legge.

Imposta la temperatura corretta

Inoltre, evita di impostare una temperatura troppo alta, siccome ne basta una di 19 gradi per riscaldare la tua casa. Per ogni grado in meno risparmierai tra il 5 e il 10% sui consumi di combustibile. Anche per risparmiare sui climatizzatori è molto importante impostare una temperatura opportuna.

Installa dei pannelli riflettenti

Infine, un altro modo per risparmiare quando si usano i termosifoni può essere installare dei pannelli riflettenti tra questi e il muro. In questo modo si eviteranno il più possibile le dispersioni di calore.

