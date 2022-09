Premi e sconti con i buoni carburante per risparmiare quando facciamo il pieno

Con la crisi energetica entrata nel vivo, cercare di non cambiare le proprie abitudini e risparmiare è diventato difficile. Bisognerebbe tenere gli occhi aperti e fare continue ricerche, perché le grandi compagnie offrono occasioni che non bisognerebbe lasciarsi sfuggire.

Il gruppo IP, per esempio, ha portato al 16 dicembre 2022 la scadenza del programma IP Box Più con cui accumulare punti e sconti. Per ogni litro di carburante si ottengono 2 punti e 2 centesimi di sconto carburante nelle pompe di benzina in cui si viene serviti.

Con la spesa alla Esselunga e la carta Fidaty, invece, è possibile ottenere 10 euro di sconto con un rifornimento minimo di 30 euro in tutte le stazioni di servizio Q8. I concorsi Eni Live Play permettono, poi, di ottenere buoni Amazon, buoni benzina e caffè gratis dopo i rifornimenti.

Cosa fare con i buoni scaduti

Premi e sconti con i buoni carburante ma non solo. Grazie al bonus carburante del 2022 è possibile ottenere per dipendenti di aziende private dei benefit che il datore di lavoro concederà ai lavoratori. Una comodità soprattutto per chi affronta le trasferte.

I buoni elettronici hanno aiutato a semplificare le procedure e in caso di smagnetizzazione è possibile trasferire il credito mantenendo la data di scadenza. I buoni possono essere utilizzati direttamente nelle stazioni di servizio. ENI mette a disposizione uno sportello. Q8 permette di fare rifornimento digitando le cifre apposite presenti nel buono. I buoni per dipendenti, invece, sono ceduti a titolo gratuito dalle aziende e non concorrono alla formazione del reddito.

In ogni caso è fondamentale conservare gli scontrini in cui sono registrati tutti i dati, comprese le scadenze. Spesso i gestori sostituiscono i buoni scaduti con buoni validi che possono essere utilizzati. Ricorriamo ai numeri verdi attivi con le varie compagnie per chiedere le informazioni a seconda dei casi.

Come ottenere carburante gratis

Le operazioni fedeltà organizzate dalle compagnie petrolifere non dovrebbero essere tralasciate. A parte i premi, le raccolte punti che ci permettono di ottenere carburante in più sono da non sottovalutare. I vantaggi sono molto utili.

Le attenzioni che riponiamo nel fare la spesa devono entrare a far parte della nostra routine. Gli sconti nei supermercati, i bonus per cambiare i materassi, le lenti a contatto, la rubinetteria di casa, non possono essere tralasciati. Le operazioni salvadanaio e quelle per la sostenibilità energetica potranno aiutarci quest’autunno che si preannuncia penalizzante a causa dei rincari.

Dovremmo modificare i nostri comportamenti. Per esempio, leggiamo lo scontino del distributore e assicuriamoci che la cifra che abbiamo speso corrisponda alla quantità di carburante che abbiamo ottenuto. Se ci fosse un errore, il gestore potrebbe riconoscerci del carburante omaggio.

Premi e sconti con i buoni carburante per risparmiare quando facciamo il pieno

I gestori potrebbero riconoscere dei bonus se invece di mettere poco carburante decidiamo di fare il pieno. In vacanza, poi, molti hotel offrono premi carburante. Quando facciamo le ricerche sui posti in cui soggiornare, estendiamo la ricerca. Questi bonus potrebbero portarci tanto risparmio.

Stiamo attenti, inoltre, quando noleggiamo l’auto. Il carburante non è mai compreso nel prezzo. L’auto esce con il pieno e rientra con il pieno. E ci conviene fare rifornimento personalmente per evitare sovraprezzi.

Alcuni consigli su come gestire auto e rifornimento sarebbero utili. Considerati densità e vapori, dovrebbe essere meglio fare rifornimento la mattina presto quando il carburante stoccato è meno denso. È meglio, poi, fare il pieno che rimboccare, l’erogazione è più lenta e si crea meno vapore. Inoltre, dovremmo fare il pieno quando il serbatoio è a metà per evitare che il carburante evapori troppo durante l’erogazione.

