Le piante non servono solo come arredo o per colorare la nostra casa di tinte verdi, ma hanno anche un’altra funzione. Sono infatti tantissime le piante che sono in grado di assorbire l’umidità e anche di depurare l’aria di casa rendendola così più respirabile.

La lista di piante che possiamo mettere in casa è lunghissima, ma non tutte però presentano questa particolarità. Ci sono alcune piante che sono solo esteticamente belle e che si abbinano divinamente con l’arredo.

Se la nostra casa è composta anche da spazi all’aperto, come dei balconi, allora dobbiamo piantare qualcosa anche lì. E la escolzia è un pianta con dei fiori bellissimi che coloreranno il nostro terrazzo.

Le piante però non servono solo per abbellire casa. Ci sono infatti delle piante, soprattutto quelle aromatiche, che possiamo usare per tenere lontani gli insetti da casa.

E così tra piante che abbelliscono casa, piante che allontano gli insetti e piante che purificano l’aria, la scelta di quale mettere in casa è ardua. Ma ovviamente una non esclude l’altra. Quindi se ne può avere più di una. Per il bagno c’è una pianta consigliata perché assorbe l’umidità. E il bagno è uno dei luoghi più umidi della casa.

Praticamente indistruttibile questa pianta sempreverde da mettere in bagno perché assorbe l’umidità

Tra le molte piante che possiamo scegliere per casa e per il bagno ne spicca una. La dracena è una pianta molto resistente e non ha bisogno di particolari cure. Come sempre questo non significa che allora possiamo ignorarla.

È una pianta che ha bisogna di acqua una volta a settimana nei mesi invernali, mentre invece nei mesi più caldi ne avrà bisogno due volte a settimana.

La dracena è una pianta tropicale e in realtà è molto facile da riconoscere. Questo perché presenta delle foglie molto lunghe di tre diverse tonalità di verde. Si passa dal verde più scuro arrivando a quello chiaro. Una pianta quindi anche esteticamente particolare da tenere in casa o in bagno.

Essendo la dracena in grado di assorbire l’umidità, è perfetta per il bagno. Non dobbiamo però immaginarla come una specie di aspiratore. Il suo è un processo lento e duraturo nel tempo.

Dato che è una pianta che sa il fatto suo, è molto resistente. Non è affatto una pianta delicata, quindi è perfetta anche per coloro che non hanno il pollice verde. Dalla robustezza praticamente indistruttibile, questa pianta sempreverde da mettere in bagno è perfetta per la nostra casa.

