Pranzo o cena coi fiocchi grazie a questa facilissima pasta a base di pesce, più economica della solita con vongole o gamberoni

Per festeggiare un evento importante o per offrire ai nostri ospiti ricordi culinari indelebili il pesce è sempre una buona scelta. Organizzare un intero menu, però, non è semplicissimo, soprattutto dovendo far conciliare desideri e portafoglio.

All’insegna della bontà e del risparmio, solitamente, le prime voci a essere depennate sono gli antipasti, con una bella impepata di cozze, e i secondi, con del pesce azzurro arrostito. Anche sul dessert potremmo non avere dubbi, perché un sorbetto al limone fatto in casa è un fine pasto gratissimo e rinfrescante.

Al contrario, a darci del filo da torcere potrebbero essere i primi, più complicati da preparare e con gli abbinamenti più cari. Vongole e gamberoni, per esempio, sono un grande classico, difficile da tirare giù dal podio dei preferiti. Nonostante ciò, ci sarebbe un’alternativa da valutare, un primo piatto tipico dei borghetti marinari siciliani, con cui potremmo stupire chiunque, persino le nostre tasche.

Ingredienti:

400 grammi di pasta come casarecce, paccheri, busiate;

400 grammi di pesce spada, tagliato in fette da 1,5 centimetri;

200-250 grammi di melanzane (all’incirca una di medie dimensioni);

180 grammi di pomodorini rossi;

6-8 foglie di menta;

olio extravergine di oliva q.b.;

sale q.b.;

½ bicchiere di vino bianco secco;

1 spicchio d’aglio.

Iniziamo mondando la melanzana, tagliandola a piccoli cubetti e friggendola in abbondante olio Evo. Tamponiamo i cubetti fritti con della carta assorbente e saliamo. Dopo, tagliamo a quartini i pomodorini e sempre a cubetti il pesce spada, togliendo prima la pelle e l’eventuale osso.

In una padella facciamo scaldare l’olio Evo con uno spicchio d’aglio e dopo un minuto aggiungiamo i pomodorini. Lasciamoli appassire con il coperchio chiuso per qualche minuto, poi incorporiamo il pesce spada, lasciamo sfrigolare e aggiustiamo di sale. Eliminiamo l’aglio, facciamo cuocere per 5-7 minuti, sfumiamo con il vino e completiamo la cottura per altri 5-7 minuti.

A questo punto, incorporiamo le melanzane fritte, diamo un’ultima mescolata e spegniamo il fornello. Infine, quando la pasta sarà cotta uniamola al condimento in padella, accendiamo nuovamente la fiamma, aggiungiamo la menta spezzettata, mescoliamo e serviamo.

Allora, possiamo proprio dirlo: pranzo o cena coi fiocchi a base di pesce con questo primo piatto ghiotto, facile da preparare e poco costoso.

